نقص التمويل يُجبر “أكاديمية التحرير” على وقف نشاطها

على مدار 4 سنوات، كانت مهمة أكاديمية التحرير – وهي مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح أنشأتها مؤسسة نبضات الخيرية- ؛ تقديم تجربة تعلمية محفزة للعقول باستخدام الإنترنت وبمساهمة المجتمع لبناء جيل يبحث عن المعرفة ويفكر بشكل نقدي ويقود المستقبل.

وقد لاقت الفكرة تجاوبًا رائعًا حيث قام 140 ألف متعلم بالتسجيل على موقعنا، ونفخر بأن تجربتنا قد حازت على العديد من الجوائز منها أفضل مؤسسة ذات أثر مجتمعي لعام 2015 من مسابقة جامعة MIT للشركات الناشئة في العالم العربي وأفضل منصة تعليمية في الدول النامية لعام 2014 من جامعة بنسيلفانيا 2014 وأفضل قناة تعليمية على اليوتيوب في مصر لعام 2013، هذا بالإضافة إلى ما يزيد عن نصف مليون متابع على الفايسبوك وأكثر من 9 مليون مشاهدة لقناتنا على اليوتيوب.

في الفترة الأخيرة، اضطررنا في أكاديمية التحرير أن نقلص من حجم تعاملاتنا وموظفينا وأن نبيع أصول المؤسسة لظروف تتعلق بنقص التمويل.

فمع عدم تمكن المؤسسين من مواصلة تمويل المشروع من أموالهم الخاصة وعدم تمكننا من جمع ما يكفي من التبرعات، يحظر القانون المصري على الجمعيات الأهلية أن تقوم بأي نشاط تجاري ربحي ولو بغرض تغطية نفقاتها، مما منعنا من در دخل كافٍ للمؤسسة بالرغم من وجود فرص عديدة لذلك. ورغم ذلك فإننا لازلنا -حتى اللحظة- نحاول إيجاد أي طريقة لاستكمال المشروع تحت مظلة أي جمعية أخرى.

لا يمكن أن نغفل في هذه المرحلة شكر مئات المتطوعين والداعمين على جهدهم معنا على مدار السنوات الماضية وجعلنا نلاحظ مشكلة احتياج البلاد إلى تعليم ذي جودة عالية حاولنا ما بوسعنا أن نكون جزءًا من حلها.

وختامًا، فإننا نشجع الجميع على العمل على تحسين جودة التعليم في مصر، ونلتزم كفريق عمل الأكاديمية بشكل شخصي أن نستكمل مهمتنا النبيلة ما في وسعنا مهما تفرقت بنا السبل.