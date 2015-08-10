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فيورنتينا يريد التجديد لحجازي أو بيعه في أقرب وقت

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فيورنتينا يريد التجديد لحجازي أو بيعه في أقرب وقت فيورنتينا يريد التجديد لحجازي أو بيعه في أقرب وقت

يريد فيورنتينا تجديد تعاقده مع مدافعه أحمد حجازي أو بيعه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي تعاقد حجازي مع الفيولا في صيف 2016 مما يعني أن لاعب الإسماعيلي السابق يمكنه التعاقد مع أي فريق في يناير المقبل والانتقال إليه مجانا نهاية الموسم.

وأفادت توتو ميركاتو أن فيورنتينا يعمل على التجديد لحجازي ومطالبته باقتناص فرصته في المشاركة مع الفريق.

في حالة رفض حجازي للتجديد سيجبره النادي على البحث عن عرض لضمه بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، وفقا لتقرير الشبكة الإيطالية.

تقرير - إعارة أخرى بانتظار حجازي.. فريق درجة ثالثة يرغب في انتدابه

وشارك مدافع منتخب في معظم وديات فيورنتينا استعدادا للموسم الجديد.

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فيديو اليوم السابع

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