“جدل” في مهرجان الصيف الدولي الثالث عشر بمكتبة الإسكندرية

يحيي فريق “جدل” الأردني حفلا لموسيقى “الروك العربي” لأول مرة في الإسكندرية، يوم الجمعة، الموافق 14 أغسطس المقبل، على المسرح الكبير بمكتبة الاسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثالث عشر الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 30 يوليو حتى 4 سبتمبر 2015.

تعد “جدل” من أولى فرق الروك العربي في المنطقة، حيث بدأت طريقها بإعادة توزيع أغنية “كل ما أقول التوبة” للفنان الراحل عبد الحليم حافظ وذلك بأسلوب الروك الخاص بالفرقة.

وكان مهرجان الصيف الدولي الثالث عشر قد انطلق في 30 يوليو. وصرح المايسترو هشام جبر؛ مدير مركز الفنون ورئيس المهرجان، أن مهرجان الصيف يشهد اقبالا كبيرًا من الجمهور، ويضم قامات فنية رفيعة وفرق عربية وأجنبية، لافتا إلى أن المهرجان هذا العام يهدف إلى إعادة الحياة للمشهد الثقافي المتنوع التي طالما تمتعت به الإسكندرية ومخاطبة الجمهور المصري والعربي بمختلف الخلفيات والفئات العمرية. ومن الجدير بالذكر، أن بنك الاتحاد الوطني مصر يساهم في دعم المهرجان هذا العام لتعزيز دور الفن في المجتمع ودعم الفنون الراقية.

ويشارك في المهرجان مجموعة متميزة من الفنانين من مصر والعالم من بينهم: الفنانة أنغام وأمير الغناء العربي هاني شاكر والفنان مدحت صالح والفنان على الحجار، هذا بالإضافة إلى المطربة والملحنة الفلسطينية المعروفة كاميليا جبران والفنانة التونسية غالية بن على، والفنانة اللبنانية غادة شبير.

ويتضمن المهرجان حفلتين للفنان الكبير عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وحفل فنان الجاز العالمي يحيى خليل، وحفل أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة خالد الشويخ، كما يقدم الموسيقار المصري الشهير فتحي سلامة حفلا يشاركه بالغناء المطربة الإيطالية “إلينورا”، ويقدم المهرجان مجموعة مميزة من الفرق المستقلة من مصر والخارج وعدد من المواهب الشابة وعروض المسرحية وعروض رقص معاصر وفولكلور.