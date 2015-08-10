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وفاة شخصين وإصابة 12 أخرين بسبب ارتفاع حرارة الجو بقنا

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وفاة شخصين وإصابة 12 أخرين بسبب ارتفاع حرارة الجو بقنا وفاة شخصين وإصابة 12 أخرين بسبب ارتفاع حرارة الجو بقنا

 

أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بقنا الإثنين، عن وفاة شخصين وإصابة 12 أخرين بضربات شمس نتيجة أرتفاع درجات الحرارة بقنا.

ومن جانبة، أكد الدكتور، أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مستشفى حميات قنا أستقلبت حالتي وفاة و12 مصابًا نتيجة إصابتهم بضربات حرارية نتيجة أرتفاع درجات الحرارة مؤكدا أنه تقرر وقف الإجازات بمستشفيي حميات قنا ونجع حمادي، وتخصيص جناح مكيف بمستشفى جراحات اليوم الواحد لإستقبال المصابين بإرتفاع درجات الحرارة تحت إشراف مختصون بمستشفى الحميات، فضلًا عن مضاعفة الأدوية والمحاليل لعلاج المرضى.

وطالب خضاري، المواطنين خاصة كبار السن من عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة مع ارتفاع
> درجات الحرارة، مطالبًا بضرورة تناول السوائل بشكل مستمر.

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