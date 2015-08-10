العلاج بالموسيقى يقلل أعراض الصرع

كشفت دراسة علمية حديثة أن العلاج بالموسيقى قد يساعد الأشخاص المصابين بالصرع.

وأشار الباحثون أن حوالى 80٪ من مرضى الصرع لديهم خلل فى فص من فصوص المخ، وعادة الصرع ينشأ فى الفص الصدغى من الدماغ.

وقام مجموعة من الباحثون من المركز الطبى يكسنر بجامعة ولاية أوهايو، بدراسة العلاقة بين الموسيقى والصرع، واكتشفوا أن الموسيقى تؤثر على القشرة السمعية، وهى نفس المنطقة التى ينشأ فيها الصرع.

ووجد معدو الدراسة أن أدمغة مرضى الصرع تظهر ردود أفعال مختلفة عند سماع الموسيقى، وذلك بشكل مختلف عن أدمغة الناس دون هذا الاضطراب.

وقالت كريستين كاريتون، الأستاذة المساعدة فى علم الأعصاب فى جمعية علم النفس الأمريكية (APA)، أنها تعتقد أن الموسيقى يمكن أن تستخدم فى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الصرع.

ووجدت الدراسة التى شملت على أكثر من 35 شخص يعانون من الصرع أن الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية أو "Jazz"، تعزز نشاط موجة الدماغ للأشخاص المعانون من الصرع.

>وأوضح الباحثون أن الموسيقى تعزز وظائف المخ وخصوصاً فى الفص الصدغى، وتعمل على تنظيم حركة المخ، وبالتالى تقلل من فرص الإصابة بنوبة صرع.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".