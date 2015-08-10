أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

العلاج بالموسيقى يقلل أعراض الصرع

Google+ Print
العلاج بالموسيقى يقلل أعراض الصرع العلاج بالموسيقى يقلل أعراض الصرع
كشفت دراسة علمية حديثة أن العلاج بالموسيقى قد يساعد الأشخاص المصابين بالصرع.

وأشار الباحثون أن حوالى 80٪ من مرضى الصرع لديهم خلل فى فص من فصوص المخ، وعادة الصرع ينشأ فى الفص الصدغى من الدماغ.

وقام مجموعة من الباحثون من المركز الطبى يكسنر بجامعة ولاية أوهايو، بدراسة العلاقة بين الموسيقى والصرع، واكتشفوا أن الموسيقى تؤثر على القشرة السمعية، وهى نفس المنطقة التى ينشأ فيها الصرع.

ووجد معدو الدراسة أن أدمغة مرضى الصرع تظهر ردود أفعال مختلفة عند سماع الموسيقى، وذلك بشكل مختلف عن أدمغة الناس دون هذا الاضطراب.

وقالت كريستين كاريتون، الأستاذة المساعدة فى علم الأعصاب فى جمعية علم النفس الأمريكية (APA)، أنها تعتقد أن الموسيقى يمكن أن تستخدم فى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الصرع.

ووجدت الدراسة التى شملت على أكثر من 35 شخص يعانون من الصرع أن الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية أو "Jazz"، تعزز نشاط موجة الدماغ للأشخاص المعانون من الصرع.
>وأوضح الباحثون أن الموسيقى تعزز وظائف المخ وخصوصاً فى الفص الصدغى، وتعمل على تنظيم حركة المخ، وبالتالى تقلل من فرص الإصابة بنوبة صرع.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365