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انتبه.. ضعف القدرة على التفكير وحل المشكلات إحدى مؤشرات أمراض القلب

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انتبه.. ضعف القدرة على التفكير وحل المشكلات إحدى مؤشرات أمراض القلب انتبه.. ضعف القدرة على التفكير وحل المشكلات إحدى مؤشرات أمراض القلب
كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من سوء التخطيط والتفكير، وانخفاض مهارات حل المشاكل قد يكونوا فى الواقع أكثر عرضة للإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

وتشير نتائج الدراسة التى نشرت فى دورية علم الأعصاب، إلى أن إنخفاض "وظائف المخ التنفيذية" ينبغى أن تضاف إلى قائمة عوامل الخطر القلبية الوعائية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول، وزيادة الوزن، والسمنة.

وقال الباحث بنهام ساباين، بالمركز الطبى لجامعة لإيدن فى هولندا، إن وظائف المخ ترتبط ارتباط وثيق بوظائف القلب.

وأكد الباحثون على أن تقييم الوظائف المعرفية يجب أن تكون جزءا من تقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية فى المستقبل.

ووفقاً للمراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض "CDC"، فإن كل عام هناك 735000 من الأميركيين يعانون من السكتة القلبية و795000 آخر يعانون من إصابات بالسكتة الدماغية، وكل الأمراض تنجم عن انسداد فى تدفق الدم إما إلى القلب أو الدماغ.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل فريق الباحثون السجلات الطبية 3926 من كبار السن الذين ليس لديهم تاريخ من الأزمات القلبية والسكتة الدماغية، أو الخرف.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يحصلون على درجات منخفضة فى اختبارات وظائف المخ التنفيذية كانوا أكثر عرضة بنسبة 85 فى المئة للتعرض للنوبات القلبية، ولديهم مخاطر أكبر من 51 فى المئة من السكتة الدماغية من أولئك الذين يعانون من ارتفاع درجات الوظائف التنفيذية.
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