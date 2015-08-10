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بالصور.. غرق منازل بركة الدماس فى أسوان بمياه الصرف لتوقف ماكينات المحطة

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غمرت مياه الصرف الصحى، مساء اليوم، الاثنين، عشرات المنازل بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان، نتيجة تعطل مواتير رفع ومعالجة مياه الصرف الصحى بالمحطة بعد انقطاع الكهرباء.

وأكد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، أنه وصل إلى مكان الكارثة فور علمه وكلف بسرعة توجيه 6 سيارات كسح لشفط المياه من أمام المنازل، بالإضافة إلى الدفع بـ4 سيارات من الحماية المدنية لإنقاذ الموقف.

وأوضح اللواء يسرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سبب الكارثة جاء نتيجة شرارة كهربائية بمحول الكهرباء أدى إلى اضطرار انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة، وتسبب فى تعطل ماكينات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحى بمحطة الدماس، وتسرب مياه الصرف إلى المنازل.

جانب من غرق منازل بركة الدماس بمياه الصرف -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من غرق منازل بركة الدماس بمياه الصرف

سيدة من أهالى المنطقة تشتكى لمحافظ أسوان من غرق منزلها -اليوم السابع -8 -2015
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سيدة من أهالى المنطقة تشتكى لمحافظ أسوان من غرق منزلها

أثناء محاولة إعادة تشغيل ماكينات رفع مياه الصرف بالمحطة -اليوم السابع -8 -2015
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أثناء محاولة إعادة تشغيل ماكينات رفع مياه الصرف بالمحطة

الأهالى ينتشلون الأجهزة الكهربائية من المنازل -اليوم السابع -8 -2015
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الأهالى ينتشلون الأجهزة الكهربائية من المنازل

محافظ أسوان يتابع الموقف فى استياء من المشهد -اليوم السابع -8 -2015
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محافظ أسوان يتابع الموقف فى استياء من المشهد

الأهالى يفرون من المنازل بعد غمرها بمياه الصرف -اليوم السابع -8 -2015
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الأهالى يفرون من المنازل بعد غمرها بمياه الصرف

أهالى يتابعون المشهد من شرفات المنازل -اليوم السابع -8 -2015
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أهالى يتابعون المشهد من شرفات المنازل

جهود أهالى المنطقة فى كسح مياه الصرف -اليوم السابع -8 -2015
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جهود أهالى المنطقة فى كسح مياه الصرف

الأهالى يحاولون إنقاذ الموقف -اليوم السابع -8 -2015
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الأهالى يحاولون إنقاذ الموقف

محافظ أسوان وأهالى المنطقة يتابعون الكارثة -اليوم السابع -8 -2015
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محافظ أسوان وأهالى المنطقة يتابعون الكارثة


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