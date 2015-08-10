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إعدام 28 كيلو لحم وكبدة وجبن مجهولة المصدر ومننتهية الصلاحية بأسوان

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إعدام 28 كيلو لحم وكبدة وجبن مجهولة المصدر ومننتهية الصلاحية بأسوان إعدام 28 كيلو لحم وكبدة وجبن مجهولة المصدر ومننتهية الصلاحية بأسوان
قامت اليوم لجنة تفتيش على السلع الغذائية بأسوان، شاركت فيها قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإعدام 10 كيلو كبدة و9 كيلو فراخ بانيه مجهولة المصدر، وإعدام 9 كيلو جبنة منتهية الصلاحية، وكذلك إعدام 29 طبق مكرونة بشاميل فاسدة من أحد المطاعم، وتم اكتشاف أن كل المضبوطات مجهزة للعرض لدى عدد من المحلات والمطاعم بنطاق حى غرب بمدينة أسوان.

وكانت اللجنة تستهدف التأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمى وضبط السلع مجهولة المصدر وغيرالمطابقة للمواصفات، وتم تحرير 15 محضر تموين متنوع، وتحرير 28 جنحة مخالفة صحية.
>وجار عرض المحاضر على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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