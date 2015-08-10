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مصدر أمنى:عبوتا المسجد والأمن الوطنى بأكتوبر "فارغتين" ولا توجد انفجارات

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مصدر أمنى:عبوتا المسجد والأمن الوطنى بأكتوبر "فارغتين" ولا توجد انفجارات مصدر أمنى:عبوتا المسجد والأمن الوطنى بأكتوبر "فارغتين" ولا توجد انفجارات
أكد مصدر أمنى مسئول أن العبوتين اللتين تم العثور عليهما، إحداهما بالقرب من مسجد الشرطة أعلى محور 6 أكتوبر والأخرى بالقرب من مقر قطاع الأمن الوطنى بأكتوبر، هما عبوتان فارغتان ولا يوجد بهما مواد متفجرة، وتم التأكد من سلبية العبوتين.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان البلاغين وتم التعامل معهما حتى أكدت عمليات الفحص أنهما عبوتان فارغتان، الأولى عبارة عن شنطة بداخلها مجموعة من الأوراق والأخرى شنطة بها مجموعة من المواد البلاستيكية، نافيا ما تردد عن انفجار إحداهما.


>- مصدر أمنى: انفجار قنبلة ثانية بجوار مقر قطاع الأمن الوطنى بأكتوبر
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