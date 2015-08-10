كيف تتخلّصين من حشرات الصيف؟

الإثنين 10-08-2015 17:10
تكثر الحشرات بمختلف أنواعها في الصيف بسبب اشتداد الحرارة، فتسبّب اللدغات والحكّة، ممّا يؤدّي أحياناً إلى تناقل الأمراض. لذا، لا بدّ لك من التخلّص منها، عبر تطبيق الأفكار الآتية:
يجب:
- تنظيف المنزل دورياً، خصوصاً الأماكن المخفيّة كدواخل خزائن المطبخ.
_ تكنيس الأرضيّة، يومياً.
- الحفاظ على الأطعمة مغلّفة.
- سدّ ثقوب الأرضيّة والجدران.
_ وضع الشباك على النوافذ والأبواب.
- تغيير سلال القمامة، يومياً.
للقضاء على الحشرات، يجب:
- للصراصير: سدّ فوهة البواليع والمراحيض في الليل بقطعة من البلاط لتجنب الصراصير التي تتكاثر في الشقق وتنتقل عبر أنابيب الصرف.
- الذباب: رشّ السموم القاتلة للحشرات على النوافذ والأبواب.
- العثة: تعليق أكياس صغيرة محتوية على قليل من "النفتالين" أو قطع الصابون للحفاظ على الملابس.
- النمل: رشّ قطرات الخلّ على مداخل النمل حول الأبواب والنوافذ، كما وضع البن المحروق في مكان تجمّع النمل.
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