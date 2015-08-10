كيف تتخلّصين من حشرات الصيف؟

تكثر الحشرات بمختلف أنواعها في الصيف بسبب اشتداد الحرارة، فتسبّب اللدغات والحكّة، ممّا يؤدّي أحياناً إلى تناقل الأمراض. لذا، لا بدّ لك من التخلّص منها، عبر تطبيق الأفكار الآتية:

يجب:

- تنظيف المنزل دورياً، خصوصاً الأماكن المخفيّة كدواخل خزائن المطبخ.

_ تكنيس الأرضيّة، يومياً.

- الحفاظ على الأطعمة مغلّفة.

- سدّ ثقوب الأرضيّة والجدران.

_ وضع الشباك على النوافذ والأبواب.

- تغيير سلال القمامة، يومياً.

للقضاء على الحشرات، يجب:

- للصراصير: سدّ فوهة البواليع والمراحيض في الليل بقطعة من البلاط لتجنب الصراصير التي تتكاثر في الشقق وتنتقل عبر أنابيب الصرف.

- الذباب: رشّ السموم القاتلة للحشرات على النوافذ والأبواب.

- العثة: تعليق أكياس صغيرة محتوية على قليل من "النفتالين" أو قطع الصابون للحفاظ على الملابس.

- النمل: رشّ قطرات الخلّ على مداخل النمل حول الأبواب والنوافذ، كما وضع البن المحروق في مكان تجمّع النمل.

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