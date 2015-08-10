أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

كيف تتخلّصين من حشرات الصيف؟

Google+ Print
كيف تتخلّصين من حشرات الصيف؟ كيف تتخلّصين من حشرات الصيف؟

الإثنين 10-08-2015 17:10

تكثر الحشرات بمختلف أنواعها في الصيف بسبب اشتداد الحرارة، فتسبّب اللدغات والحكّة، ممّا يؤدّي أحياناً إلى تناقل الأمراض. لذا، لا بدّ لك من التخلّص منها، عبر تطبيق الأفكار الآتية:

يجب:
- تنظيف المنزل دورياً، خصوصاً الأماكن المخفيّة كدواخل خزائن المطبخ.
_ تكنيس الأرضيّة، يومياً.
- الحفاظ على الأطعمة مغلّفة.
- سدّ ثقوب الأرضيّة والجدران.
_ وضع الشباك على النوافذ والأبواب.
- تغيير سلال القمامة، يومياً.

للقضاء على الحشرات، يجب:
- للصراصير: سدّ فوهة البواليع والمراحيض في الليل بقطعة من البلاط لتجنب الصراصير التي تتكاثر في الشقق وتنتقل عبر أنابيب الصرف.
- الذباب: رشّ السموم القاتلة للحشرات على النوافذ والأبواب.
- العثة: تعليق أكياس صغيرة محتوية على قليل من "النفتالين" أو قطع الصابون للحفاظ على الملابس.
- النمل: رشّ قطرات الخلّ على مداخل النمل حول الأبواب والنوافذ، كما وضع البن المحروق في مكان تجمّع النمل.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو:كيف تزيلين أحمر الشفاه عن الملابس؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك