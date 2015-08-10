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تشغيل تجريبي لأول محطة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية بالسادات

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تشغيل تجريبي لأول محطة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية بالسادات تشغيل تجريبي لأول محطة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية بالسادات

 

أرشيفية

اعلن، محمد عاشور رئيس جهاز تنمية مدينة السادات عن بدأ التشغيل التجريبيى لأول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بمدينة السادات بطاقة 65 كيلووات، بتكلفة مليون و548 ألف جنيه مشيرا إلى انتهاء إنشاء وحدة طاقة شمسية أعلى مبنى جهاز المدينة بعدد خلايا 264 خلية شمسية.

وأضاف، عاشور إن تشغيل المحطة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تفعيل استخدام الطاقة المستدامة وترشيد استهلاكات الطاقة، لإيجاد حلول تتعلق بكفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة وأن المشروع تم بالتنسيق بين جهاز مدينة السادات ووحدة الطاقة المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح ان المشروع من تنفيذ الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة، وتنقسم القدرة الكلية لها لـ58 كيلو وات متصلة بالشبكة.

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