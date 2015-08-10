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سلاسل بشرية لأعضاء مستقبل وطن تنديدًا بمقتل ضابط الشرطة بالسويس

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سلاسل بشرية لأعضاء مستقبل وطن تنديدًا بمقتل ضابط الشرطة بالسويس سلاسل بشرية لأعضاء مستقبل وطن تنديدًا بمقتل ضابط الشرطة بالسويس

سلاسل بشرية لأعضاء مستقبل وطن تنديدًا بمقتل ضابط الشرطة بالسويس

نظم أعضاء حزب مستقبل “وطن أمانة ” بالسويس عصرًا اليوم الإثنين أمام قرية الحجاج سلاسل بشرية تنديدًا بالحادث الإرهابي الذي استهدف قواة الأمن بمنطقة أسواق بدر بالسويس، والذي أسفر عن مقتل المقدم وليد الصادق، نائب مأمور قسم شرطة فيصل وإصابة الجندى.

حيث رفع المشاركين فى الوقفة لافتات أثناء مشاركتهم فى حملة ” معًا من أجل سويس نظيفة ” وأطلقها الجيش الثالث ، مدون عليها ” الجيش والشرطة والشعب يدًا واحدة ” و ” كلنا الجيش المصرى و ” لا للإرهاب الأسود  و سنهزم إرهابكم ونبنى مستقبل وطن “.

ودعا عبد الرحمن ناصر ، أمين مستقبل وطن بالسويس جموع الشعب للوقوف صفًا واحًدا خلف قيادته السياسية لمواجهة هذا الإرهاب البغيض، من أجل المحافظة على استقرار الوطن.

وأضاف ” ناصر ” أن الارهاب الجبان لم يتواري عن خسته ومحاولته الرخيصة فى قتل ضباط الجيش والشرطة وترويع المواطنين والقتل الغدر ومحاولة اثارة الذعر والفوضي وأن قادرة بشعبها ومؤسسات الدولة على سحق هؤلاء وأن الإرهاب فى مصر لن ينجح فى خفض عزائم الرجال وكسر فرحتهم بقناة السويس الجديدة.

وأكد أمين الحزب بالسويس أن هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة المصريين قيادة وشعباً ، وسيظل المصريين يدًا واحدة ضد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن.

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