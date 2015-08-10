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عاملو الوحدة الإلكترونية بجامعة المنوفية يحررون محضرًا ضد رئيسها لفصلهم تعسفيًا

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عاملو الوحدة الإلكترونية بجامعة المنوفية يحررون محضرًا ضد رئيسها لفصلهم تعسفيًا عاملو الوحدة الإلكترونية بجامعة المنوفية يحررون محضرًا ضد رئيسها لفصلهم تعسفيًا

 

صورة أرشيفية

حرر العاملون بوحدة الخدمات الإلكترونية، بجامعة المنوفية، محضرًا ضد الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، لفصلهم تعسفيًا دون سابق إنذار -حسب قولهم-.

وأوضح الموظفون في المحضر، الذي حمل أرقام 36/5 إداري بندر شبين الكوم، أنهم فوجئوا اليوم، بقرار فصلهم تعسفيًا، على الرغم من تعاقدهم مع الجامعة بمسابقة من المجلس الأعلى للجامعات في عام 2013، وتم تجديد عقودهم منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم على الرغم من تثبيت زملائهم بالجامعات الأخرى.

وطالب الموظفون بالتدخل الفوري، من الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، لإلغاء قرار فصلهم التعسفي مهددين بالتصعيد والتظاهر أمام مكتب رئيس الجامعة لعودة حقهم.

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