ثلاثة مراكب صيد كانت محتجزة بالسودان تصل السويس وعلى متنها 19 صيادا

وصل ميناء السويس ثلاث مراكب صيد عائدة من السودان والتى كانت محتجزة هناك، وهى مراكب (هدى الرحمن والأميرة ملك والأميرة مريم) وعلى متنها 19 صيادا كانوا محتجزين هناك وقاموا بالعودة بالمراكب من بينهم 13 صيادا من مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية وستة آخرون من السويس.

وكان الصيادون قد تخلفوا عن زملائهم الذين عادوا بطائرة أرسلها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للسودان حتى يمكن لهم استقلال مراكبهم والعودة بها.

وقال طه الشريدى رئيس النقابة المستقلة للصيادين بالمطرية:" لقد تم الإفراج عن معظم الصيادين إلا ستة منهم يتم فحصهم بمعرفة الجهات الأمنية بالسويس وهى إجراءات أمنية لابد منها ونحن هنا جميعا بالسويس فى استقبالهم واصطحبنا أتوبيس للعودة بهم إلى أهاليهم بالمطرية".

وأوضح الشريدى أنه عاد كل من وليد فهمى عبد الفتاح ومحمد السيد عبده ومحمد السيد علوش ومحمد عبده علوش وأحمد عبده علوش ومحمد فؤاد سمرة شتات وأحمد عبد الغنى الشناوى والعربي عبد الرحمن الحوت و محمد السيد حموده وابنه السيد محمد السيد حموده و احمد معاطى الجداوى وعبدالله رشاد احمد علوش.