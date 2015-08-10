نقابة المحامين: نتواصل مع مجلس القضاء و"العدل" لحل أزمة مؤبد محاميى المنيا

انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين ومجلس نقابة المحامين بالمنيا، الذى دار حول الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا أمس الاثنين، بالسجن المؤبد لـ8 محامين، وحبس آخر 3 سنوات، وبراءة 13 آخرين غيابيا.

وقال سامح عاشور النقيب العام للمحامين -إنه تقرر أن يكون مجلس نقابة المحامين فى انعقاد دائم، والتواصل مع مجلس القضاء الأعلى بدءاً من غد الثلاثاء، لمحاولة الوصول إلى حل للأزمة.

وأضاف "عاشور" أنه عقد اجتماعا مع وزير العدل المستشار أحمد الزند اليوم، وناقش معه الأمر بالنسبة للقضية، مؤكداً أنها قضية غير مسبوقة.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة تنتظر الاطلاع على أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وستقدم الرعاية القانونية للمحامين الصادر ضدهم أحكام إدانة، قائلاً: "الشرطة تطارد المحامين الصادر ضدهم أحكام بشكل غير مبرر بمجرد صدور الحكم".

وقال "عاشور" إنه تم تشكيل فريق قانونى من المحامين لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض بالنسبة للمحامين الصادر ضدهم أحكام إدانة حضوريا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى القضية.