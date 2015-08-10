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مستشفى "النفسية" بالخانكة تنقل المصابين بارتفاع الحرارة إلى "حميات بنها"

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مستشفى "النفسية" بالخانكة تنقل المصابين بارتفاع الحرارة إلى "حميات بنها" مستشفى "النفسية" بالخانكة تنقل المصابين بارتفاع الحرارة إلى "حميات بنها"
أكد مصدر بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة أن فريقا من الأطباء النوبتجيين بالمستشفى يقومون بالمرور على عنابر المرضي وقياس درجة حرارتهم، وتم نقل عدد منهم إلى مستشفى حميات بنها لتلقي العلاج بعدما تبين ارتفاع درجة حرارتهم لأكثر من 42 درجة، وذلك بعد وفاة 3 من المرضى واصابة 15 آخرين بسبب موجة الحر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"اليوم السابع " أن العنابر بالمستشفى مقسمة لجزأين الأول للمذنبين والذي يضم من يقضون فترة عقوبة جنائية أو يكونوا تحت الملاحظة بناء على قرارات قضائية والآخر للمرضى وأن العنبر الواحد يوجد به 70 مريضا والمراوح الموجودة بالعنابر لا تجدي مع درجة الحرارة شيئا.

و كان 3 أشخاص من نزلاء مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون نتيجة إصابتهم بحالات إغماء وإعياء نتيجة موجة الحر الشديدة.

وتلقى اللواء سعيد شلبي إخطارا بالواقعة وتبين ان المتوفين والمصابين تعرضوا لحالات إعياء شديدة نتيجة وإرتفاع حرارة الجو مما اسفر عن وقوع الوفيات والإصابات دون وجود شبهة جنائية ومعظمهم من كبار السن.

تم إخطارالجهات المختصة بالصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة و تم نقل الجثث للمستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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مصر 365