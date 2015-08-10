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بالصور.. وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية يتفقدون "الأمل" بشرق القناة

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بالصور.. وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية يتفقدون "الأمل" بشرق القناة بالصور.. وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية يتفقدون "الأمل" بشرق القناة
تفقد وزراء الرى والزراعة والتنمية المحلية يرافقهم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قرية الأمل بشرق قناة السويس.

تأتى الجولة التفقدية لمشروع "قرية الأمل" الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا خاصًا باعتباره نموذجًا لباقى مشروعات المليون فدان الذى يجرى حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لكراسة الشروط الخاص به، تمهيدًا لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين للدخول والمشاركة.

يذكر أن مشروع قرية الأمل يبلغ مساحته 4 آلاف فدان منها 500 فدان تستغل ‏كصوب زراعية بإجمالى 514 صوبة للإنتاج الزراعى المكثف والإنتاجية العالية لوحدة المياه، و68 بيت صوبة بمساحة 2500 متر لكل واحدة، بالإضافة إلى وجود لجنة تنسيقية لتذليل جميع العقبات التى تواجه استكمال الأعمال فى القرية لضمان أن يكون نموذجا يحتذى به فى المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى وزيادة معدلات التوطين خارج الدلتا ووادى النيل.

وكان الوزراء قد تفقدوا مشروع سحارة سرابيوم بشرق قناة السويس التى أقامتها وزارة الرى أسفل قناة السويس الجديدة، لنقل خطوط المياه لزراعة واستصلاح أكثر من مائة ألف فدان بمحافظة شمال سيناء.

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مصر 365