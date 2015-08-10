ماليزيا بلد متعدّد الأعراق والثقافات؛ يقع في جنوب شرق آسيا، وفي تضاريسه هضاب خصبة وغابات استوائية مطيرة.

ويستقطب سائحين من زوايا العالم، وخصوصاً من دول الخليج، نظراً إلى تكلفة السفر المتهاودة إلى ماليزيا، وانتشار الإسلام، وبالتالي حضور المساجد وتوفّر الطعام الحلال في بعض الأماكن دور في اختياره وجهة من قبل العرب. "سيدتي نت" يقدّم لك لمحة عن الأماكن التي تستحق الزيارة في العاصمة "كولالمبور" ما يأتي، مع تكلفة الإقامة عند السفر إلى ماليزيا:

- "مسجد الكريستال": يبدو المسجد مصنوعاً من الكريستال، وهو مُجهّز بوسائل التكنولوجيا العصريّة، مثل الإنترنت، ليُتيح للزائرين قراءة القرآن الكريم بطريقة إلكترونيّة. يُعدّ ثاني أكبر مساجد جنوب شرق آسيا، ويتّسع لأكثر من 15 ألف مُصلّ، كما يحوي قاعة رئيسة للصلاة، بالإضافة إلى أربع مآذن عملاقة.

- برجا "بتروناس" التوأمان: صمّمهما المهندس المعماري الأرجنتيني سيزار بيلي. بدأ بناؤهما في سنة 1992، وأصبحا الأطول في العالم، منذ 1998 حتى 2004، قبل أن تبزهّما أبراج أخرى في العام. يوجد في كلا البرجين 88 طبقة و78 مصعداً. هما يتكوّنان من ناطحتي سحاب موصولتين ببعضهما عن طريق جسر هوائي.

الجدير بالذكر أنّ البرجين سمّيا تكريماً لشركة النفط التي طلبت بناءهما، علماً أنهما يُشكّلان واحداً من أكبر وأعجب الأعمال الهندسية في العالم!

- "حديقة الطيور": تمتدّ الحديقة على مساحة 240.000 متر مربّع، وتبعد مسافة 10 دقائق من وسط العاصمة "كوالالمبور". تُعدّ موطناً لأكثر من 3000 طائر من 200 نوع؛ وكلّها تنتمي إلى أنحاء العالم المختلفة، بما في ذلك الطاووس الهندي الأزرق، والحمامة الزرقاء، التي هي أكبر أنواع الحمام في العالم. وتنقسم الحديقة إلى أقسام عدة هي: "براهميني لاند" و"عالم الببغاوات" و"فلامنغو بوند" و"هورنبيل بارك".

تستقبل الحديقة الزائرين، يومياً، من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساء.

يمكنك الوصول إلى الحديقة عن طريق سيّارة أجرة من وسط العاصمة بتكلفة وقدرها 3.83 دولاراً أمريكيا.

- حديقة "جونونج مولو" الوطنية: تقع في جزيرة "بورنيو" الماليزية، ضمن ولاية "ساراواك"، وتُعتبر واحدة من أجمل مناطق الجذب الطبيعيّة في جنوب شرق آسيا. تشتهر بحضور أشكال جذابّة معدّة من الحجر الجيري، وتضمّ أكبر وأطول كهف في العالم، فضلاً عن 3500 نوع من النباتات. يهيمن على الحديقة الحجر الرملي الذي يصل ارتفاع قمته إلى 2377 متراً. لعلّ الطريقة الأكثر عملية للوصول إلى الحديقة هو أخذ رحلة مباشرة من "ميري" إلى "مولو".

يمكنك زيارتها يومياً من الثامنة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر، مقابل 2.55 دولاراً أمريكياً لتعرفة الدخول.

من أفخم الفنادق ذات الـ5 نجوم في "كولالمبور":

- فندق "بولمان كوالالمبور سيتي سنتر": يبعد الفندق حوالي 5 دقائق سيراً على القدمين من منطقة "بوكيت بينتانج" للتسوّق. ويوفّر مركزاً للياقة البدنية وحوضاً للسباحة في الهواء الطلق. يزيّن الأثاث الخشب الكلاسيكي غرفه، التي يطلّ بعضها على برجَي "بتروناس" التوأمين. هناك، يمكن تذوّق الأطباق الصينيّة في مطعم "تاي تسي هين".

يمكن الإقامة في جناح "ديلوكس" يحظى بإطلالة على المدينة، ويضمّ سريراً مزدوجاً بتكلفة 300 دولار أمريكي في الليلة.

- فندق "جراند حياة كوالالمبور": يقع بجوار مركز "كوالالمبور" للمؤتمرات، وعلى بعد 6 دقائق سيراً على القدمين من برجَي "بتروناس" التوأمين، وساعة عن مطار "كوالالمبور" الدولي. يضمّ حوض سباحة في الهواء الطلق، وتتوفر فيه صالة رياضيّة ومنتجع صحيّ يفتح أبوابه على مدار 24 ساعة.

يمكن الإقامة في غرفة تحوي سريراً مزدوجاً بتكلفة 211 دولاراً أمريكياً.

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