مكتب تنسيق جامعة المنيا يستقبل 414 طالبًا بالمرحلة الثانية

أكد الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، أن فرع مكتب تنسيق جامعة المنيا بمعمل المدينة الجامعية قد أستقبل خلال المرحلة الثانية ولمدة خمسة أيام متواصلة 414 طالبًا وطالبة منذ بداية المرحلة في 4 أغسطس وحتي نهايتها في 8 أغسطس الجاري.

حيث بدأت المرحلة في أيامها الأولي بإقبال طلابي كثيف واقتصرت مشكلات الطلاب على أخطاء في الرقم السري مما يعوق تسجيل الرغبات للطلاب وتم حلها بالتنسيق مع مكتب التنسيق الرئيسي.

وأكد رئيس الجامعة أنه من المتوقع بداية التحويلات الإلكترونية بعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية وستقتصر التحويلات علي تقليل الإغتراب.