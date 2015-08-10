موسم في الجول – مدرب حراس الأهلي يختار مفاجأة الدوري ' بالنسبة للجمهور '

اختار طارق سليمان مدرب حراس الأهلي مفاجأة الموسم المنقضي 2014-2015.. لكنه يعتبرها عادية بالنسبة له وغريبة للجمهور.

ويستعرض FilGoal.com آراء الرياضيين حول الموسم الماضي.. ودخل طارق سليمان اللعبة.

وبسؤاله عن مفاجأة الموسم قال: "أحمد عادل عبد المنعم.. بالنسبة لي ليس مفاجأة لكن الجميع تفاجأ بجاهزيته رغم أنه لا يشارك كثيرا وعندما يظهر يقدم مباريات رائعة جدا".

ولعب عادل عبد المنعم 10 مباريات الموسم الماضي مر منها أربعة بشباك نظيفة واهتز مرماه بسبعة أهداف.

وعن أفضل صفقة في الموسم.. اختار طارق سليمان باسم علي الظهير الأيمن المنضم من المقاولون العرب.

ووقع اختياره على سعد سمير كأفضل مدافع.. بينما أخطر مهاجم هو حسام باولو وباسم مرسي.

ثم استدرك "إن كان هناك مهاجم ثالث سيكون متعب لأنه سجل كثيرا رغم عدم مشاركته بصفة مستمرة".

واختار طارق سليمان حسام غالي كأفضل قائد.. بينما أحسن لاعب وسط هما حسام عاشور ومؤمن زكريا.

أما عن أفضل حارس مرمى في موسم 2014-2015 فقد وقع اختياره على شريف إكرامي حارس الأهلي الأساسي.