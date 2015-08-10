هل تزيد المكافأة المالية للكونفدرالية؟ .. الكاف يرد

استبعد عبد المنعم مصطفى "شطة" مدير اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إمكانية زيادة الجائزة المالية لكأس الكونفدرالية.

وقال شطة في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي قائلا:"بطولة الكونفدرالية تضم هذا العام أسماء كبيرة مثل الأهلي والزمالك والنجم الساحلي والترجي".

واستدرك"ولكن هذا لا يحدث سوى مرة كل 10 أعوام، لذا فإن الحديث عن زيادة المكافأة المالية للكونفدرالية غير وارد في الوقت الحالي".

وأضاف"بالطبع الاتحاد الأفريقي يسعى إلى زيادة الحوافز للأندية المشاركة في الكونفدرالية، ولكن دوري الأبطال تبقى المسابقة الأقوى".

وينال الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال جائزة مالية قيمتها 1.5 مليون دولار، بينما يحصل بطل الكونفدرالية على 650 ألف دولار.