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مدرب ليوبار: الزمالك جاء لدفننا.. وقاتلنا من أجل لاعبنا المصاب

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مدرب ليوبار: الزمالك جاء لدفننا.. وقاتلنا من أجل لاعبنا المصاب مدرب ليوبار: الزمالك جاء لدفننا.. وقاتلنا من أجل لاعبنا المصاب

قال لامين نداي المدير الفني لليوبار إن فريقه نجح في تحقيق المطلوب أمام الزمالك بالفوز بهدف رغم صعوبة وقيمة المنافس وذلك بعد مواجهة الفريقين بالجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال نداي في المؤتمر الصحفي الذي أبرزته صحف الكونجو يوم الأثنين: "الأمر تعلق بمدى رغبتنا هل نريد الموت أم مواصلة المشوار.. اللاعبون نجحوا في التسجيل وتحقيق المطلوب رغم قيمة الزمالك".

وفاز ليوبار بهدف رفع رصيده للنقطة الرابعة لكن مازال الزمالك متصدرا للمجموعة بتسع نقاط.

وأضاف "اللاعبون أرادوا تكريم زميلهم الذي يرقد في السرير منذ 15 يوما (رودي نداي المصاب في لقاء الجولة الثالثة) وقد نجحوا في تحقيق ما كان سيرغب فيه".

وتابع "أريد أن أهدي له الفوز وسنقاتل من أجل النهاية وكل شيء سيكون على ما يرام".

وأتم "الزمالك حضر ليدفن ليوبار.. لكن مازال مصيرنا بأيدينا".

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فيديو اليوم السابع