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الأهلي: لا نقف أمام احتراف رمضان صبحي.. لكن

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الأهلي: لا نقف أمام احتراف رمضان صبحي.. لكن الأهلي: لا نقف أمام احتراف رمضان صبحي.. لكن

أكد علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي أن ناديه لا يقف أمام رمضان صبحي بشأن رغبته في الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد تلقى عرضا من نادي روما الإيطالي يطلب فيه ضم رمضان عن طريق البيع النهائي، أو الإعارة مع أحقة الشراء بعد ذلك.

ولكن أعلن الأهلي في وقت سابق عن رفضه التام لرحيل رمضان لحاجة الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة في ظل بناء فريق قوي للعودة إلى المنافسة على البطولات بقوة خلال الموسم المقبل.

وتحدث عبد الصادق مع الصحفيين قبل مران الأهلي يوم الاثنين قائلا:"نحن لا نقف أمام أي لاعب يرغب في الاحتراف".

وأكمل"كل ما نريده أن نحقق مصلحة اللاعب الشخصية ومصلحة للأهلي أيضا".

وأتم"إذا كان رمضان يرغب في الرحيل فعليه جلب عرض يليق به وبالأهلي".

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فيديو اليوم السابع