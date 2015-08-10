وزير الرياضة: نهائي الكونفدرالية حال تأهل الأهلي والزمالك سيقام في مصر

أغلق خالد عبد العزيز وزير الرياضة الباب أمام إمكانية نقل مباراة الأهلي والزمالك في حال تأهلهما لنهائي الكونفدرالية خارج مصر.

وقال عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: "المباراة ستقام بحضور الجماهير في مصر، ولن ننقلها خارج القاهرة".

وأضاف أن الصلح بين رئيسي الأهلي والزمالك سيكون قريبًا، مؤكدًا أنه على تواصل بين مسئولي الناديين.

وتابع: "لا أعلم بقرار إقامة السوبر في الإمارات، سأدرس الأمر بمجرد تسلم الملف الخاص بهذه المباراة".

وأتم وزير الرياضة: "الدوري سيبدأ يوم 23 سبتمبر بدون جماهير".

وكانت أزمة قد اندلعت عند مواجهة الفريقين بالدوري المصري بنقل المباراة في الجونة قبل اعتراض مسؤولي الناديين وإعادتها لبرج العرب.