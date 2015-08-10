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وزير الرياضة: نهائي الكونفدرالية حال تأهل الأهلي والزمالك سيقام في مصر

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وزير الرياضة: نهائي الكونفدرالية حال تأهل الأهلي والزمالك سيقام في مصر وزير الرياضة: نهائي الكونفدرالية حال تأهل الأهلي والزمالك سيقام في مصر

أغلق خالد عبد العزيز وزير الرياضة الباب أمام إمكانية نقل مباراة الأهلي والزمالك في حال تأهلهما لنهائي الكونفدرالية خارج .

وقال عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: "المباراة ستقام بحضور الجماهير في مصر، ولن ننقلها خارج القاهرة".

وأضاف أن الصلح بين رئيسي الأهلي والزمالك سيكون قريبًا، مؤكدًا أنه على تواصل بين مسئولي الناديين.

وتابع: "لا أعلم بقرار إقامة السوبر في الإمارات، سأدرس الأمر بمجرد تسلم الملف الخاص بهذه المباراة".

وأتم وزير الرياضة: "الدوري سيبدأ يوم 23 سبتمبر بدون جماهير".

وكانت أزمة قد اندلعت عند مواجهة الفريقين بالدوري المصري بنقل المباراة في الجونة قبل اعتراض مسؤولي الناديين وإعادتها لبرج العرب.

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