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مهاب مميش: القناة الجديدة تضاعف العائد السنوى ومحور التنمية ينعش الاقتصاد

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مهاب مميش: القناة الجديدة تضاعف العائد السنوى ومحور التنمية ينعش الاقتصاد مهاب مميش: القناة الجديدة تضاعف العائد السنوى ومحور التنمية ينعش الاقتصاد
قال الفريق مهاب مميش، فى تصريحات صحفية، إن العائد من القناة الجديدة سيتضاعف سنويا بحسب الدراسات، وإن القناة ستؤثر فى حجم التجارة العالمية والكيانات التجارية الضخمة حول العالم، وإن المعايير التى تخضع لأى تجارة حول العالم هى تقصير المدة بما يرجع إلى تقليل التكاليف وهو ما حدث فى القناة الجديدة.

وأشار مميش إلى أن محور تنمية قناة السويس سوف يساهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى، بسبب وجود مشروعات كبرى وصناعات سيتم تدشينها فى تلك المنطقة المهمة، إضافة إلى اللوجستيات الخاصة بالسفن.

وأكد مميش قدرة استيعاب القناة الجديدة للسفن العملاقة منذ افتتاحاها وحتى الآن، حيث عبرت القناة 45 سفينة أمس الاثنين بحمولة قدرها 2 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، منها 19 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها مليون و86 ألف طن، وعبور 26 سفينة ضمن قافلة الجنوب فى قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها 1,314مليون طن.

وكان تقرير رسمى صادر من هيئة قناة السويس، أكد أن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة قدرها مليون و86 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية ELLY MAERSK بحمولة قدرها 171 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى .

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و314 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC OLIVER بحمولة قدرها 191 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا.

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مصر 365

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