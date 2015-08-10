“ليلة من ألف ليلة” تعيد افتتاح المسرح القومي.. والفخراني: ننتظر إضاءة «السلام»

تقرير – محمد الموجي

عقد، مساء أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل العرض المسرحي “ليلة من ألف ليلة” في المسرح القومي بالعتبة، بحضور دكتور سيد خاطر رئيس قطاع الانتاج الثقافي، والفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح، والفنانين يحيى الفخراني، سلمى غريب، ضياء عبد الخالق، ويوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومي، والمطرب محمد محسن.

رحب الفنان يوسف إسماعيل بالحضور: استغرق العمل علي العرض 4 أشهرمن البروفات والمعاناة، وكان لوجود النجم يحيي الفخراني تأثيره في خروج العمل للنور.

وقال دكتور سيد خاطر: أخيرًا وبعد معاناة، تسلمنا المسرح القومي، الذي بدأت أعمال التسليم الابتدائي له من 2009، و أعاقتها أحيانًا إجراءات خاصة بالشركة والاستشاريين، وقد اتفقت مع الفنان فتوح أحمد بأخذ إجراءات حاسمة ليتم التسليم دون مشاكل، هناك نواقص تستكملها الشركة ولكن بما لا يعيق العمل بالمسرح.

ووجه خاطر التحية لـ جابر عصفور، الذي تحمل مسئولية تشغيل المسرح بشكل غير رسمي، ما جعل تشغيله الآن بشكل رسمى متاحًا.

وأضاف الفخراني: مستعدون لاستمرار وتطويل العرض معه، ونسعد بعودة المسرح القومي للعمل وافتتاحه بشكل رسمي ومسرح السلام أيضا سيضاء قريبًا.

وذكر الفنان يوسف إسماعيل مدير الفرقة، إن العرض تم بناء مفرداته من الألف للياء في الأسام الفنية بالقومي الديكورات، الملابس.

وتحدث الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح عن قصة استعادة المسرح القومى والمشاكل التى واجهت المسرحيين في هذا الاتجاه، ووجه فتوح الشكر لكل من دكتور صابر عرب ومحمد ابو الخير على تحملهم مسئولية المسرح ، مؤكدا عدم وجود اية شبهة فساد في عمليات التجديد التي تمت بإخلاص وحب.

وأشارإلي مفاوضاته مع الفنان يحيي الفخراني على مدار سنة اثناء عمله معه فى مسلسل” دهشة ” إلى ان جاء يوم افتتاح القومى مما جعل الفخراني يتحمس للتجربة، مضيفًا: المسرح الان افضل من الستينيات ، بعروض الشباب والنجوم.

وعبر الفنان ضياء عبد الخالق عن سعادته قائلًا: أسعد بالعمل لأول مرة في المسرح القومي رغم كوني موظفًا بهيئة المسرح، وبعملي مع الفنان يحيي الفخراني والمطرب محمد محسن، الذى أتنبأ له بان يكون نجم الغناء فى العالم العربي وباقي فريق العمل.

بينما قال محسن: كنت اذهب الى المسرح القومى لأشاهد “الملك لير ” ولم اكن اتخيل اننى سأقف يوما امام الفنان يحيي الفخراني ودعا الجميع ليس فقط للاهتمام بهذه المسرحية ولكن لمساندة المسرح بشكل عام مشيرا إلي ان الفنانة هبة مجدى هى اكتشاف كبيرلهم كمطربة وليست ممثلة فقط.

وقالت الفنانة سلمى غريب: سعيدة بالعودة ولم يعان احد لتأخر افتتاح القومى مثل أصحابه .. تحملنا 4 أشهر من المشاكل والمواجهات ولكن نعدكم بعرض رائع.

قال الفخراني: أود أن أُدلي باعترافين أولهما أننى وقت مسلسل “دهشة” لم أكن أنوى على العمل بالمسرح مرة أخرى بعد « لير»، والثاني أنني لم أكن متأزمًا من تأخرهم لافتتاح العرض وإطالة البروفات لأني كنت مستمتعا بها، وبوجودي داخل المسرح القومي فهذا المكان له سحره بالنسبة لي.

وإجابة علي سؤال لماذا ليلة من ألف ليلة بالتحديد؟ قال : لا يوجد عمل فني أوحتى كتاب بدون متعة وهذا ما يقدمه ” ليلة من ألف ليلة “، حيث أن نقل الزمن به متعة حقيقة، وأبقى حتى على الكلام القديم بها، العرض بطعم الثلاثينات، بيرم التونسي

> أخذها عن رواية تسمى if I was a king كل المفردات مصرية 100% كان مصمم أن يكون فيه أوركسترا لايف، والفنان يحيى الموجي عمل الغناء لايف.

وأضاف الفخراني: قدمت المسرحية من قبل مع على الحجار وأنغام، على مسر ح الجمهورية عام 1994 وكانت أيضًا من إخراج الفنان محسن حلمي، ولكن هذا العرض فيه تحديث تام عما قدم من قبل وقد سبق عرضها 4 مرات، دلالة علي امتلاكنا تراث فني لا يقل عن التراث العالمي.

وأعلن الفنان يوسف إسماعيل، مدير الفرقة موعد افتتاح العرض المسرحي ” ليلة من الف ليلة “، الخميس القادم 13 أغسطس الجاري.

مسرحية” ليلة من ألف ليلة” بطولة يحيى الفخراني، لطفى لبيب، هبه مجدي، سلمى غريب، ضياء عبد الخالق، والمطرب محمد محسن و نجوم المسرح القومي، موسيقى وألحان أحمد صدقي، ديكور محمد الغرباوي، أزياء نعيمة العجمي، تنفيذ موسيقى يحيى الموجي، استعراضات مجدي صابر، من تأليف الراحل بيرم التونسي واخراج محسن حلمي.