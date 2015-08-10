الرئيس اليمنى: اعلان تحرير أبين بالكامل خلال ساعات

أعلن الرئيس اليمنى عبد ربه منصورهادى أنه سيتم إعلان تحرير محافظة أبين بالكامل من ميليشيات الحوثيين وصالح فى الساعات القادمة .

وقال هادى فى صفحته على الفيسبوك " إعلان أبين محافظة محررة بالكامل من مليشيا الحوثى وقوات صالح فى الساعات القليلة القادمة بعد سيطرة المقاومة والجيش الوطنى على كافة مديرياتها" .

وكانت المقاومة الشعبية وقوات الجيش الموالى للشرعية بقيادة اللواء اللواء سيف اليافعى قائد المنطقة العسكرية الرابعة قد تمكنت من استعادة السيطرة على مديرية لودر آخر معاقل الميليشيات فى أبين مسقط رأس الرئيس هادى وتحريرها بالكامل من قبضة المليشيات الحوثية.

وأكدت مصادر المقاومة فى تصريحات لها أن المواجهات الت جرت مع الميليشيات لتحرير لودر اسفرت عن مقتل أكثر من 23 منهم وفرار الباقين الى محافظة البيضاء المجاورة .. واشارت الى أنه تم تحرير مديرية العين قبل الوصول الى لودر .

يذكرأن مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين تقع على بعد 55 كيلومترا شرق عدن

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