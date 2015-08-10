مصرع عامل خرسانة بسبب ضربة شمس فى الوادى الجديد

لقى عامل خرسانة فى مدينة الخارجة بالوادى الجديد، ظهر اليوم الاثنين، مصرعه بعد تعرضه لأشعة الشمس الحارقة مع ارتفاع درجة حرارة الحرارة غير المسبوق تسجيلها بالوادى الجديد؛ حيث أصيب العامل بنوبات شديدة ودوار وسقط مغشيا عليه بسبب تعرضه المباشر لأشعة الشمس، وتم نقل الجثة لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد يفيد بمصرع عامل خرسانة يدعى "أحمد. ع. أ"، 26 سنة عامل خرسانة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرضه لأشعة الشمس مباشرة أثناء عمله بالخرسانة المسلحة بأحد المبانى بمدينة الخارجة، ولم يتمكن أحد من إنقاذه بعد أن أصيب بضربة شمس قاتلة أودت بحياته، وتم نقل الجثة لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث.