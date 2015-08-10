كشف هوية جثتين مجهولتين بالعاشر..ذهبا لتعاطى المخدرات فقتلهما "عرباوى"

نجح فرع البحث الجنائى بمدينة العاشر من رمضان برئاسة العميد محمد عربان، فى كشف هوية الجثتين المجهولتين اللتين تم العثور عليهما مساء أمس، فى صحراء العاشر بمنطقة السحر والجمال.

وأكد العميد محمد عربان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللواء عاطف مهران رئيس فرع البحث الجنائى بالشرقية لم يتحرك من العاشر إلا فجر اليوم بعد الكشف عن هوية الجثتين، وهما لـ"ا ن س م" من مواليد 91 عامل فى محل موبايلات ومقيم بعطفة عمر بالسيدة زينب والجثة الثانية لـ"ك ا س ح" مواليد 88 دبلوم تجارة ومقيم شارع زقاق الجناين بالسيدة زينب .

وتعود وقائع الحادثة إلى اعتياد سائق تاكسى "لادا" يسمى "ى ف ر" بإيصال الشخصين وهما جيرانه من منطقة السيدة زينب إلى منطقة السحر والجمال بالعاشر لتعاطى وشراء المخدرات، حيث إنه يعمل مراجع حسابات بالضرائب العامة ويعمل بعد الظهر على سيارة أجرة .

وطبقا لرواية سائق التاكسى أن الشابين اختلفا مع تاجر مخدرات عرباوى بمنطقة الصدفى بالتل الكبير فأطلق عليهما النار مما أصاب السائق بالذعر ففر هاربا خوفا على نفسه وسيارته وبعد تغيب الشابين، حاول أهلهما الاتصال بهما على تليفوناتهما ففوجئوا بعرباوى يرد عليهم وإخبارهم عن تعرض ابنيهما لإطلاق النار فى موقع الحادثة، ومع نشر تفاصيل العثور على الجثة تواصل الأهالى مع إدارة البحث وتعرفوا على الجثتين وتم الاستدلال على سائق التاكسى الذى تم القبض عليه والتحقيق معه.