حكاية موهبة أياكس المغربية - كان يلعب برونالدو في البلاي ستيشن حتى أصبح يسجل مثله

تسديدة بقوة غير مصدقة من خارج منطقة جزاء ألكمار ترتفع قليلا في الهواء قبل أن تسكن الشباك بشكل رائع. هذا الهدف يفتتح مشوار أياكس في الدوري الهولندي بتوقيع شاب مغربي.

أنور الغازي جناح أياكس الذي أتم عامه الـ20 هذا الصيف هو صاحب هذا الهدف، والذي أتبعه بآخر. ليخرج أياكس فائزا 3-0 في الجولة الافتتاحية للدوري الهولندي.

قبل أي شيء .. شاهد الهدف المذهل:

الغازي ولد في هولندا لأبوين من المغرب، وبدأ مشواره مع كرة القدم في نادي برندرخت، ولم يستمر هناك طويلا لينتقل إلى أكاديمية شباب فينورد في 2006 واستمر معهم لعامين.

ثم رحل إلى أكاديمية فريق سبارتا روتردام وهو يبلغ 13 عاما، حيث تطور هناك كثيرا على مدار 4 سنوات. ليجذب أنظار كشافي أياكس، لينضم إلى فريق الشباب.

شارك الغازي مع أياكس في دوري أبطال أوروبا للشباب. ولم ينتظر سوى عاما حتى وقع على عقود كلاعب محترف.

وكان موسم 2014-2015 هو أول مواسمه مع الفريق الأول لأياكس. حيث سجل 9 أهداف في الدوري.

وشارك مع أياكس في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفا في الخسارة من برشلونة 3-1 في أكتوبر 2014. وكان الهدف هو الأول الذي يستقبله برشلونة على ملعبه منذ بداية الموسم.

أهمية هذا الهدف ليس لهذا السبب فقط، فالغازي له قصة مختلفة مع أكبر نجوم الغريم التقليدي ريال مدريد.

رونالدو المغربي

إعجاب الغازي بكريستيانو رونالدو يفوق حدود المشجع. هو يرغب في استنساخ طريقة النجم البرتغالي.

الطريقة هنا لا تتعلق بسرعة هداف ريال مدريد أو بتسديداته القوية أو حتى أهدافه الخارقة. فالغازي يريد أن يمتلك شخصية رونالدو.

هذا يكشف عنه الغازي في حوار صحفي "يعجبني رونالدو الذي لا يهتم بما يقال عنه. هو فقط يهتم بما يقدمه. أحب ذلك".

وأوضح "ألعب برونالدو في البلاي ستيشن والـXbox، هو رائع مثل الحقيقة تماما. يسجل بيمينه وبيسراه وبرأسه. أسميه الماكينة، وأرغب في أن يكون أدائي متنوعا هكذا مثله".

إعجاب الغازي برونالدو وصل للاحتفال بالأهداف. فاحتفل بهدفه مع أياكس في أوتراخت الموسم الماضي بنفس طريقة نجم ريال مدريد.

الغازي أخيرا قابل رونالدو، عندما حصل على دعوة لزيارة تدريبات ريال مدريد هذا الصيف.

وقال الغازي عقب الزيارة: "عندما كنت طفلا صغيرا، كنت أقلد حركات كريستيانو رونالدو داخل غرفتي دون أن يراني أحد".

وتابع "الآن زرت تدريبات ريال مدريد وقابلت رونالدو شخصيا".

وأكمل "كان من الرائع أن أحصل على بعض النصائح من رونالدو. فهو تحدث معي عن التدريبات والنظام الغذائي ومسيرتي بشكل عام".

العرق العربي

في الصيف الجاري، ارتبط الغازي بالانتقال إلى تشيلسي، ولكن رأي كشاف النادي الإنجليزي كان محبطا.

فالغازي سافر مع منتخب هولندا الأوليمبي للمشاركة في بطولة تولون في فرنسا، تحت أعين كشافي تشيلسي وبروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد.

سجل نجم أياكس الهدف الأول لمنتخب هولندا في البطولة. ويبدو أنه مهمته كانت في طريقها للنجاح. ولكن كل هذا انتهى مع قرار المدرب تغييره.

ثار الغازي غاضبا، وقرر ترك معسكر المنتخب والعودة إلى هولندا.

وقال الرجل في تصريحات صحيفة: "الغازي يشبه رونالدو. ولكن رونالدو كان يلعب بشكل رائع، ونتيجة لذلك انتقل إلى مانشستر يونايتد".

وتابع "لم أكن الوحيد الذي لاحظ ذلك، فالكشافين الآخرين قالوا لي ( ما هذه السخافة؟ )".

هولندا أم المغرب؟

مثل الغازي منتخبات شباب هولندا، ولكنه لم يحسم موقفه من اللعب للمنتخب الأول ببلده الأصلي المغرب أو الطواحين.