أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - جماهير ريد بولز تسخر من ' العجوزين ' لامبارد وبيرلو

Google+ Print
بالفيديو - جماهير ريد بولز تسخر من ' العجوزين ' لامبارد وبيرلو بالفيديو - جماهير ريد بولز تسخر من ' العجوزين ' لامبارد وبيرلو

سخرت جماهير نيويورك ريد بولز من ثنائي الغريم التقليدي نيويورك سيتي، أندريا بيرلو وفرانك لامبارد قبل مباراة الدربي بينهما اليوم الاثنين.

واستقبلت جماهير نيويورك ريد بولز النجمين المنضمين للغريم التقليدي هذا الصيف، بدخلة تسخر من التعاقد معهما.

وظهر لامبارد صاحب الـ37 عاما وبيرلو صاحب الـ36 عاما في الدخلة، وكل منهما يتكأ على عكاز، في إشارة إلى أنهما انضما لنيويورك سيتي من أجل الاعتزال.

وكتبت الجماهير الساخرة "سيتي بيت الاعتزال".

وشارك النجمان في التشكيل الأساسي لنيويورك سيتي، إلى جانب ديفيد بيا أيضا.

وفاز ريد بولز بهدفين دون رد.

شاهد فيديو الدخلة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»