مورينيو: لا نفتقد لبتر تشيك.. لكن قد يسبب لنا مشكلة مستقبلا

أكد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي أنه لا يفتقد لخدمات بتر تشيك حارس مرمى الفريق السابق بعد رحيله عن النادي مؤخرا.

وسيتعين على المدرب البرتغالي أن يبدأ مباراته المقبلة في الدوري بالحارس البوسني أزمير بيجوفيتش بعد تعرض الحارس الأساسي ثيبوت كورتوا للطرد أمام سوانزي سيتي في الدوري.

ورحل تشيك عن تشيلسي باتجاه أرسنال بعدما أصبح أسيرا لدكة البدلاء مع البلوز في ظل اعتماد مورينيو على الدولي البلجيكي.

وقال مورينيو للصحفيين:"لا نفتقد لتشيك، لقد تعاقدنا مع حارس جيد. لدينا حارسين ممتازين".

وأضاف "المشكلة ليست أن تشيك رحل، لكنها تتمثل في زيادة قوة المنافس".

وأتم "كورتوا وبيجوفيتش ممتازان، فريقي أدى جيدا في سوق التعاقدات بالحصول على حارس مرمى قبل 31 أغسطس".