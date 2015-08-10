أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التعليم العالى" تناشد الطلاب عدم الانسياق وراء إعلانات الجامعات الوهمية

Google+ Print
"التعليم العالى" تناشد الطلاب عدم الانسياق وراء إعلانات الجامعات الوهمية "التعليم العالى" تناشد الطلاب عدم الانسياق وراء إعلانات الجامعات الوهمية
ناشدت وزارة التعليم العالى، الطلاب من الحاصلين عل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة عن الكيانات الوهمية وعدم إلحاق أبنائهم بأى منشأة تعليمية غير معتمدة من الوزارة، مطالبة الطلاب وأولياء الأمور التوجه إلى الجهات المعنية للاستفسار عن مدى الاعتماد أو الاعتراف بأى منشأة تعليمية غير مصرح بها.

وقالت الوزارة، حسب بيان إعلامى اليوم، إنه فى ضوء ما نشر فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية فى الآونة الأخيرة من إعلانات بشأن قبول بعض الطلاب فى بعض الجامعات الأجنبية ووقوع الطلاب ضحايا لعمليات نصب من قبل القائمين على هذه المنشآت الوهمية، وكتب فى الإعلان: "لا يشترط المجموع للقبول وبدون امتحان قبول والقبول مضمون 100%" وهو ما يعنى أنها تبيع الوهم.

وأضافت الوزارة، أنه فى ضوء قيام بعض المعاهد الخاصة بالإعلان عن نفسها فى بعض وسائل الإعلام باستخدام لفظ أكاديمية وإدراج بعض المميزات التعليمية التى لا تتوافر لديها، فإن الوزارة تؤكد أنه لا توجد أى علاقة على الإطلاق من أى شكل أو نوع بين وزارة التعليم العالى والجامعات المصرية والمجلس الأعلى للجامعات بمثل هذه المؤسسات غير الشرعية.

وفيما يتعلق بالطلاب العائدين من أى دولة والراغبين فى التحويل إلى الجامعات المصرية فإن الوزارة لا تقبل أية تحويلات إلا طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وبشرط الحصول على مجموع لا يقل عن الحد الأدنى المعلن للقطاع المراد الدراسة فيه سنة الحصول على الثانوية العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365