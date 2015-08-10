"التعليم العالى" تناشد الطلاب عدم الانسياق وراء إعلانات الجامعات الوهمية

ناشدت وزارة التعليم العالى، الطلاب من الحاصلين عل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة عن الكيانات الوهمية وعدم إلحاق أبنائهم بأى منشأة تعليمية غير معتمدة من الوزارة، مطالبة الطلاب وأولياء الأمور التوجه إلى الجهات المعنية للاستفسار عن مدى الاعتماد أو الاعتراف بأى منشأة تعليمية غير مصرح بها.

وقالت الوزارة، حسب بيان إعلامى اليوم، إنه فى ضوء ما نشر فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية فى الآونة الأخيرة من إعلانات بشأن قبول بعض الطلاب فى بعض الجامعات الأجنبية ووقوع الطلاب ضحايا لعمليات نصب من قبل القائمين على هذه المنشآت الوهمية، وكتب فى الإعلان: "لا يشترط المجموع للقبول وبدون امتحان قبول والقبول مضمون 100%" وهو ما يعنى أنها تبيع الوهم.

وأضافت الوزارة، أنه فى ضوء قيام بعض المعاهد الخاصة بالإعلان عن نفسها فى بعض وسائل الإعلام باستخدام لفظ أكاديمية وإدراج بعض المميزات التعليمية التى لا تتوافر لديها، فإن الوزارة تؤكد أنه لا توجد أى علاقة على الإطلاق من أى شكل أو نوع بين وزارة التعليم العالى والجامعات المصرية والمجلس الأعلى للجامعات بمثل هذه المؤسسات غير الشرعية.

وفيما يتعلق بالطلاب العائدين من أى دولة والراغبين فى التحويل إلى الجامعات المصرية فإن الوزارة لا تقبل أية تحويلات إلا طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وبشرط الحصول على مجموع لا يقل عن الحد الأدنى المعلن للقطاع المراد الدراسة فيه سنة الحصول على الثانوية العامة.