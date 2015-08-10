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ضبط آسيويَيْن يسرقان الشقق السكنية في العين

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ضبط آسيويَيْن يسرقان الشقق السكنية في العين ضبط آسيويَيْن يسرقان الشقق السكنية في العين

ضبطت مديرية شرطة العين، شابين من الجنسية الآسيوية، أقدما على سرقة الشقق السكنية ومساكن للعزاب في مدينة العين.

وأوضح العقيد محمد سهيل الراشدي، مدير مديرية شرطة العين، أنه وردت في الآونة الأخيرة بلاغات تفيد بسرقة ممتلكات، ومبالغ مالية من بعض الشقق السكنية، ومساكن العزاب بمناطق متفرقة بالعين في أوقات متأخرة من الليل؛ فتم على الفور تشكيل فريق عمل للبحث والتحري؛ للكشف عن هذه الجرائم وضبط مرتكبيها.

 وأسفرت جهود الفريق عن كشف هوية الفاعلين، وموقع إقامتهما بالمدينة في زمن قياسي، كما تمت مداهمة منزل المذكورَيْن بعد استكمال الإجراءات القانونية، وضبطهما مع الممتلكات المسروقة، واستجوابهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.

ودعا الراشدي أصحاب المساكن إلى توفير الإجراءات الوقائية الآمنة، وعدم ترك الأبواب مفتوحة، حتى لا تكن دافعاً للسرقة من قبل ضعاف النفوس، مشدّداً على ضرورة عدم ترك أي مدخرات ثمينة في أماكن ظاهرة ووضعها في أماكن آمنة، حاثاً الجمهور الكريم على المبادرة والإسهام في إجراءات الوقاية، وتقديم المعلومات للأجهزة الشرطية بما يضمن أمنهم وسلامة أموالهم وممتلكاتهم.

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