خلطات طبيعيَّة للتخلص من رائحة الجسم الكريهة أثناء الحمل

بما أنَّه من غير المحبّذ على الحامل أن تلجأ إلى أي نوع من أنواع مزيلات الرَّائحة الغنيَّة بالمواد الكيمائيَّة المسيئة لها ولجنينها، إليك بعض الخلطات الطبيعيَّة الآمنة لهذه المشكلة المزعجة. تقدمها خبيرة العناية بالبشرة شذى عصام.

1- أضيفي بضع قطرات من الليمون الحامض إلى حوض استحمامك.

2- امسحي تحت ذراعيك بعجينة مصنوعة من الماء والقليل من البايكنغ صودا.

3- أضيفي حفنة من بودرة نشاء الذرة إلى الدلو أو الحوض الذي تستعملينه للاستحمام.

4- حافظي على نظافة إبطك تجنباً للبكتيريا.

5- ارتدي ملابس قطنيَّة خفيفة تمنع ظهور العرق.

6- ضعي الكركم تحت ذراعيكِ؛ للتخلص من الروائح المزعجة.

7- ادهني إبطكِ بزيت النيم قبل الخلود إلى النوم.

مشروبات لتعطير جسمك من الداخل

1- المياه: فهي تُخفّض إنتاج غددك للعرق.

2- القرفة: فهي تحارب التعرُّق.

3- بذور الهيل الأخضر: تمنح الجسم الانتعاش وتكسبه رائحة عطرة.

4- الحمضيات: خصوصاً البرتقال، برش قشوره والاستحمام بها مع الصابون.

5- شاي الياسمين: يحفّز الجهاز الهضمي لكي يعمل بشكل أفضل، وهذا يساعد على إضفاء رائحة طيبة على الجسم والجلد.

6- الأعشاب: خصوصاً الشومر والنعنع والزعتر والروزماري والريحان.

7- ركزي على الأطعمة النباتية فالإكثار من تناول اللحوم الحمراء، يسبب رائحة كريهة للجسم.

وصفة لتعطير الجسم في ربع ساعة

المقادير:

- ملعقة كبيرة أرز مصري مطحون.

- حجر عطري برائحة البرتقال أو العود أو الفانيليا.

طريقة التحضير:

1- أُبشري الحجر بالمبشرة من الناحيةِ الناعمة واخلطيه مع الأرز المطحون، ثم ضعيهِ في علبةِ بودرة قديمة، أو داخل ملاَّحة.

2- رشي خليط الحجر والأرز المطحون على جسمكِ كلهِ قبل تجفيفهِ من الماء، بعد الحمام اتركيهِ على جسمكِ لمدَّةِ ربع ساعة.

3- ثم افركي جسمكِ جيداً بحركاتٍ دائريةٍ لمدَّة 5 دقائق في جميع المناطق، واستعمليه

مرتين أسبوعياً.

أهم أنواع منتجات إزالة العرق

مزيل العرق (Deodorant)

وهو منتج عطري خاص بالجسم، يستعمل لإضافة رائحة عطرة تحت الإبطين واستعماله آمن، لكن عيبه أنَّه لا يقدِّم الحماية الكافية لعدد من الساعات، أو لمن تعاني من فرط التعرُّق.

مضاد التعرق (Antiperspirant)

يحتوي هذا النوع على كلوروهيدرات الألمونيوم، الذي يسد المسام والغدد العرقيَّة، وقد أشيع بأنه مسرطِن، لكنَّ هذا غير صحيح، فالجسم سوف يفرز العرق فور زوال هذا المركّب.

بودرة الامتصاص

متوفرة بأنواع عديدة مثل بودرة التلك (Talcum powder) لها أكثر من 30 مليون نوع حول العالم، وهناك العديد من الوصفات على الإنترنت؛ لصنع بودرة امتصاص منزليَّة.

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