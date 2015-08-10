كيف تعودين طفلك على الصلاة؟

الإثنين 10-08-2015 12:46
قد لا يربط الطفل بين الفرائض الخمس، وعلى ذلك يقدم لك الدكتور منذر عبد الواحد، أستاذ شريعة وأصول دين، عدة طرق لكي تكسبي تعلق طفلك من خلالها بالصلاة والربط بين الفرائض كالتالي:
• مرني طفلك في سن السابعة على الصيام والأمر بالصلاة.
• لا تجعلي وقت الصلاة لطفلك وهو يلعب لعبته المفضلة، بل ادعيه ليصلي معك وقولي له: سأعود لعمل البيت وأنت تعود لألعابك.
• اجعليه يلاحظ حبك وتعلقك بالصلاة.
• فسري له ولإخوته آيات قرآنية عن ثواب المصلين، وعقوبة تارك الصلاة.
• يجب أن يكون التشجيع على الصلاة طوال العام، ولا يقتصر مثلا على رمضان.
• اهتمي بأداء فروضه مثل اهتمامك بأداء واجباته المدرسية.
• لا تكثري من ترديد «دخول النار»، ولكن على العكس قولي له: لندخل الجنة ولنكن من المصلين.
• يمكنك اتباع مبدأ المكافأة على الصلاة، كقطعة من الحلوى والمكافأة تكون مبدئياً فقط وليس باستمرار.
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