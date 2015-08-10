كيف تعودين طفلك على الصلاة؟

قد لا يربط الطفل بين الفرائض الخمس، وعلى ذلك يقدم لك الدكتور منذر عبد الواحد، أستاذ شريعة وأصول دين، عدة طرق لكي تكسبي تعلق طفلك من خلالها بالصلاة والربط بين الفرائض كالتالي:



• مرني طفلك في سن السابعة على الصيام والأمر بالصلاة.



• لا تجعلي وقت الصلاة لطفلك وهو يلعب لعبته المفضلة، بل ادعيه ليصلي معك وقولي له: سأعود لعمل البيت وأنت تعود لألعابك.



• اجعليه يلاحظ حبك وتعلقك بالصلاة.



• فسري له ولإخوته آيات قرآنية عن ثواب المصلين، وعقوبة تارك الصلاة.



• يجب أن يكون التشجيع على الصلاة طوال العام، ولا يقتصر مثلا على رمضان.



• اهتمي بأداء فروضه مثل اهتمامك بأداء واجباته المدرسية.



• لا تكثري من ترديد «دخول النار»، ولكن على العكس قولي له: لندخل الجنة ولنكن من المصلين.



• يمكنك اتباع مبدأ المكافأة على الصلاة، كقطعة من الحلوى والمكافأة تكون مبدئياً فقط وليس باستمرار.



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