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كيف تعودين طفلك على الصلاة؟

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كيف تعودين طفلك على الصلاة؟ كيف تعودين طفلك على الصلاة؟

الإثنين 10-08-2015 12:46

قد لا يربط الطفل بين الفرائض الخمس، وعلى ذلك يقدم لك الدكتور منذر عبد الواحد، أستاذ شريعة وأصول دين، عدة طرق لكي تكسبي تعلق طفلك من خلالها بالصلاة والربط بين الفرائض كالتالي:


• مرني طفلك في سن السابعة على الصيام والأمر بالصلاة.


• لا تجعلي وقت الصلاة لطفلك وهو يلعب لعبته المفضلة، بل ادعيه ليصلي معك وقولي له: سأعود لعمل البيت وأنت تعود لألعابك.


• اجعليه يلاحظ حبك وتعلقك بالصلاة.


• فسري له ولإخوته آيات قرآنية عن ثواب المصلين، وعقوبة تارك الصلاة.


• يجب أن يكون التشجيع على الصلاة طوال العام، ولا يقتصر مثلا على رمضان.


• اهتمي بأداء فروضه مثل اهتمامك بأداء واجباته المدرسية.


• لا تكثري من ترديد «دخول النار»، ولكن على العكس قولي له: لندخل الجنة ولنكن من المصلين.


• يمكنك اتباع مبدأ المكافأة على الصلاة، كقطعة من الحلوى والمكافأة تكون مبدئياً فقط وليس باستمرار.


راسلينا عبر الإيميل الخاص بسيدتي وطفلك [email protected] لتجدي كل المعلومات، التي تتساءلين عن حقيقتها في مواضيعنا المخصصة لك.

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سيدتي