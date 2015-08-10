Ear Cuffs خيار النجمات الأول لإطلالة عصرية

تبحث النجمات عن كلّ ما يلفت النظر ليزيّن إطلالاتهن على السجّادة الحمراء. ويبدو أنّ الأقراط المميّزة بتصميم Ear Cuffs هي الخيار الأمثل لإطلالات عصرية أنيقة ببريق الألماس. وقد تكرر ظهورها في العديد من الإطلالات؛ وفي السطور الآتية نعطيك طرق ارتدائها.

- يمكن اختيار تصميم كبير ولافت لأقراطك بتصميم Ear Cuffs لترتديه في إحدى أذنيك. ولكن يجب أن تحرصي على رفع شعرك لتظهري بريقه بأجمل صورة كما فعلت كيشا Kesha.

- تأتي بعض أقراط Ear Cuffs بتصاميم ناعمة ومتوسطة الحجم تمكّنك من ارتدائها في الأذنين معاً، كما فعلت آمبر هيرد و Amber Heard وإيما واتسون Emma Watson. لكن حافظي على باقي مجوهراتك خفيفة وبسيطة حتى لا تظهري مبالغة في الأمر .

- إن أردت ارتداء عقد براق مع أقراطك Ear Cuffs فاحرصي على أن تكون مجوهراتك ذات تصاميم ناعمة وحجم صغير أو متوسط كما فعلت النجمة Rihanna.

ستكون أقراط Ear Cuffs إضافة جميلة لإطلالتك الناعمة، بحيث تضفي عليها لمسة من الجرأة والمرح. شاهدي معنا كيف ظهرت هذه الأقراط في إطلالات النجمات وشاركينا برأيك.