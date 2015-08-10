شاهدي إطلالات أسماء المنور بعد خسارتها للوزن

أثارت النجمة المغربية أسماء المنور إعجاب متابعيها بعد خسارتها الواضحة لشيء من وزنها، حين ظهرت قبل أشهر بلوك جديد تعنونه الرشاقة، وظهرت بإطلالات أنيقة وجذابة في برنامجها صوت الجيل الجديد.

تجذبنا اختيارات أسماء المنور للقفطان المغربي، إذ يمكننا أن نقول إنها أجمل مَن تألق به من النجمات العربيات؛ ففي كلّ مرة تظهر بتصميم مغاير وألوان مختلفة تضفي على إطلالاتها تجدّداً وأناقة. وفي إحدى إطلالاتها، اختارت قفطاناً عصرياً براقاً من الترتر الفضي. وفي إطلالة أخرى، ظهرت بقفطان أنيق باللون الأخضر الزمردي، فبدت متألقة كعادتها. وفي إحدى إطلالاتها، اختارت أسماء أن تتألق بلوك هنديّ مميّز باللون الأحمر يحتوي على تطريزات ذهبية، ونسّقته مع مجوهرات لافتة زادته فخامة.

في السهرات، تختار أسماء تصاميم جريئة. ففي أحد الأعراس، اختارت فستاناً جميلاً باللون الأصفر، تميّزة أكمام واسعة. وفي إطلالة أخرى في أحد أعراس الدوحة، ظهرت بتنورة سوداء طويلة مع توب بيضاء بتصميم واسع وأنيق.

ولكن نجمتنا المحبوبة أسماء المنور كغيرها تقع في فخّ الإطلالات السيئة. ففي إحدى إطلالاتها، أرادت الظهور بمظهر عصريّ متجدّد، فنسّقت فستاناً بنيّاً بتصميم غريب مع معطف طويل باللون الأصفر، ما جعل إطلالتها تبدو مزعجة.

شاهدي معنا إطلالات أسماء المنور بعد خسارتها للوزن واختاري الإطلالة المفضّلة لديك.

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