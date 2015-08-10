أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إطلالتك بالأبيض والأسود استوحيها من أنيقات Street Style

Google+ Print
إطلالتك بالأبيض والأسود استوحيها من أنيقات Street Style إطلالتك بالأبيض والأسود استوحيها من أنيقات Street Style

الإثنين 10-08-2015 12:47

مهما جددنا في إطلالاتنا واختلفت تنسيقاتها نعود دوماً للإطلالات الكلاسيكية بالأبيض والأسود، إذ يبقى هذان اللونان ملاذًا لمن تحتار في تنسيق واختيار إطلالتها. لذلك قررنا أن نحول هذا الموضوع للوح إلهام ليساعدك في تنسيق الإطلالة الأنيقة بالأبيض والأسود من أنيقات Street Style.
فإن أردت تحقيق الإطلالة الأنيقة بهذين اللونين اتبعي النصائح التالية :
- اللونان الأبيض والأسود من الألوان الكلاسيكية المحايدة، لذلك عليك أن تحرصي على ألا تميل إطلالتك للرتابة والملل، وذلك باختيار التصاميم الغريبة وغير المكررة .
- يمكنك أن تضفي اتجاهات الموضة المختلفة لإطلالتك بالأبيض والأسود كالبنطلونات الواسعة، الشراشيب والمعاطف الطويلة حتى تجمعي بين الألوان الكلاسيكية والتنسيقات العصرية في لوك واحد .
- لا تهملي الإكسسوارات فلها أهمية كبيرة في إضفاء طابع شخصي لإطلالتك الكلاسيكية وذلك بأن تضيفي حقيبةً حمراء أو حذاءً ملونًا، وتكوني متألقةً بإطلالة عصرية رائعة.
- شاهدي إطلالات مختلفة وتنسيقات متنوعة للأبيض والأسود ، وابحثي بينها عن ما يناسب ذوقك وشخصيتك ، حينها يمكنك أن تستوحي ما يناسبك منها لتنسقي إطلالتك الخاصة.

جمعنا لك في الصور أعلاه باقة من أجمل الإطلالات التي شوهدت خلال أسابيع الموضة العالمية ، شاهديها وشاركينا برأيك.

سيعجبك أيضاً:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي