إطلالتك بالأبيض والأسود استوحيها من أنيقات Street Style

مهما جددنا في إطلالاتنا واختلفت تنسيقاتها نعود دوماً للإطلالات الكلاسيكية بالأبيض والأسود، إذ يبقى هذان اللونان ملاذًا لمن تحتار في تنسيق واختيار إطلالتها. لذلك قررنا أن نحول هذا الموضوع للوح إلهام ليساعدك في تنسيق الإطلالة الأنيقة بالأبيض والأسود من أنيقات Street Style.

فإن أردت تحقيق الإطلالة الأنيقة بهذين اللونين اتبعي النصائح التالية :

- اللونان الأبيض والأسود من الألوان الكلاسيكية المحايدة، لذلك عليك أن تحرصي على ألا تميل إطلالتك للرتابة والملل، وذلك باختيار التصاميم الغريبة وغير المكررة .

- يمكنك أن تضفي اتجاهات الموضة المختلفة لإطلالتك بالأبيض والأسود كالبنطلونات الواسعة، الشراشيب والمعاطف الطويلة حتى تجمعي بين الألوان الكلاسيكية والتنسيقات العصرية في لوك واحد .

- لا تهملي الإكسسوارات فلها أهمية كبيرة في إضفاء طابع شخصي لإطلالتك الكلاسيكية وذلك بأن تضيفي حقيبةً حمراء أو حذاءً ملونًا، وتكوني متألقةً بإطلالة عصرية رائعة.

- شاهدي إطلالات مختلفة وتنسيقات متنوعة للأبيض والأسود ، وابحثي بينها عن ما يناسب ذوقك وشخصيتك ، حينها يمكنك أن تستوحي ما يناسبك منها لتنسقي إطلالتك الخاصة.

جمعنا لك في الصور أعلاه باقة من أجمل الإطلالات التي شوهدت خلال أسابيع الموضة العالمية ، شاهديها وشاركينا برأيك.

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