إيلي صعب يوقع إطلالتين أنيقتين هذا الشهر

عرفت تصاميم "إيلي صعب" كخيار أول لأي نجمة تريد الظهور بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، وقد ظهرت تصاميمه في اثنتين من أجمل الإطلالات هذا الشهر .

الأولى كانت إطلالة النجمة سارة جيسيكا باركر بفستان ملكي أنيق للسهرة، وقد نسقته بأسلوب ناعم مع أساور وأقراط بسيطة وتموجات ساحرة لشعرها، أما الإطلالة الثانية فكانت للممثلة الشابة ليا ميشيل التي اختارت لوك أبسط بجمبسوت ناعم باللون الأزرق الجذاب، وحافظت على بساطة إطلالتها بالتخلي عن المجوهرات ما عدا خاتم بسيط .

شاهدي معنا الإطلالتين وأخبرينا أي إطلالة تناسب ستايلك.