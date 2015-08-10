طريقة وضع المكياج بحسب لون البشرة من وحي النجمات

يعتبر المكياج من الأساسيات اليومية التي تساعد المرأة على إبراز جمالها وإخفاء كل العيوب أو آثار التعب عبر توحيد لون البشرة ورفع الوجنتين، والتركيز على جمال العينين وتكبير الشفاه. لكن، ما لا تعرفينه أن اختيار الألوان الخاطئة من مستحضرات التجميل يمكن أن يفقد المكياج أهميته. وكما أوضحنا لك – سيدتي- في موضوعات سابقة طرق تجربة مستحضرات التجميل على بشرتك، إليك في هذا الموضوع كيفية اختيار الألوان المناسبة لك. إذا كنت تتميزين ببشرة فاتحة، متوسطة، زيتونية أو داكنة، ستجدين هنا كل ما تحتاجينه من أفكار لتعزيز واستكمال المكياج الخاص بك. اخترنا لك نجمات اشتهرن بجمالهن على السجادة الحمراء وستتفاجئين كيف تختلف ألوان مستحضرات التجميل التي يستخدمنها، وما هو لون المستحضر الذي اتفقت كل النجمات على تطبيقه. استلهمي من ايمي أدامس Amy Adams،سيلينا غوميس Selena Gomez، جون سمالس Joan Smalls و لوبيتا Lupita واتبعي الإرشادات والنصائح والحيل الذكية للتأكد من أنك على الطريق الصحيح للحصول على المكياج الذي يناسب شخصيتك.

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