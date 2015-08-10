إزالة شعر الوجه في المنزل على طريقة النجمات

يعتبر وجود بعض الشعر أو الوبر على وجه المرأة حالة طبيعية، إلا أنه يؤثر أحياناً على شكل الوجه ككل، وبالتالي على نفسية السيدة فتفقد ثقتها بجمالها، لا سيما إذا تخطى شعر الوجه الكمية الطبيعية. تابعي صور النجمات قبل وبعد إزالة شعر الوجه، واكتشفي تأثيره على الشكل. إليك في هذا الموضوع طرقاً طبيعية تساعدك على إزالة الشعر من الوجه للحصول على بشرة النجمات، لكن ننصحك استشارة الطبيب فقد تكون هناك مشاكل صحية وراء ظهور الشعر.

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مقشر الشوفان لإزالة شعر الوجه

يعتبر التقشير من الطرق الطبيعية التي تفيد البشرة وتساعدها على التجدد، وبما أن التقشير يتطلب تدليك البشرة فإنه يترافق مع إزالة لشعر الوجه. لكنّ البشرة الجافة لا تتفاعل مع هذه الطريقة بشكل إيجابي.

من هنا، إليك خلطة طبيعية مفيدة لتقشير الوجه والحصول على بشرة رطبة وليّنة، إضافة إلى إزالة الشعر. هذه الخلطة مكوّنة من دقيق الشوفان، الذي يحتوي على مضادات الأكسدة القادرة على تقليل الاحمرار وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

كيفية تحضير مقشر الشوفان لإزالة الشعر من الوجه؟

- نصف ملعقة من دقيق الشوفان.

- ملعقة عسل كبيرة.

- من 6 إلى 8 قطرات من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير:

• امزجي دقيق الشوفان والعسل وعصير الليمون للحصول على عجينة.

• ضعي هذا الخليط على وجهك.

• اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

• بعد ذلك، افركي وجهك بلطف في حركة دائرية لمدة 2 إلى 5 دقائق، مكان تواجد الشعر على وجهك بعكس اتجاه نمو الشعر.

• اغسلي وجهك جيداً.

• كرري هذه العملية 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.

2. خلطة المشمش والعسل لإزالة الشعر

يحتوي المشمش، على الفيتامينات والمعادن إضافة إلى مضادات الأكسدة. لهذا، أنت بحاجة إلى إعداد خلطة مميزة وفعالة لفرك وجهك باستخدام المشمش باعتباره العنصر الرئيسي والعسل باعتباره العنصر الثانوي.

- نصف كوب من المشمش المجفف.

- ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

• قومي بطحن المشمش المجفف للحصول على الحليب المجفف الذي ينتجه.

• امزجي العسل مع المشمش.

• ضعي هذا الخليط على وجهك.

• اتركيه لمدة 5-10 دقائق.

• بعد تركه لمدة تتراوح بين 5 و 10 دقائق ابدئي بفركه بلطف باستخدام أصابعك في حركات دائرية لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

• اغسليه بالماء الفاتر.

• كرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع.

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