إصابة مسؤولين يمنيين أثناء قيادتهما المعارك ضد الحوثيين فى أبين

أصيب نائب رئيس مجلس النواب اليمنى محمد الشدادى ووزير الداخلية السابق حسين بن عرب بجروح الاثنين اثناء قيادتها للقتال ضد المتمردين الحوثيين فى آخر معاقلهم بمحافظة ابين الجنوبية، بحسب مصادر محلية.

ويأتى ذلك فيما تستمر المواجهات بين القوات الموالية للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى والحوثيين فى مدينة لودر، وهى ثانى اكبر مدن ابين وآخر معقل لهم فى المحافظة، وذكرت المصادر المحلية لوكالة فرانس برس ان الشدادى وبن عرب، وهما مقربان من هادى ومتحدران مثله من ابين، اصيبا فى معارك فى لودر.

وكانت القوات الموالية لهادى الدعومة جوا وبرا من قوات التحالف التى تقودها السعودية، والمزودة باسلحة حديثة من دول الخليج، سيطرت الاحد على زنجبار عاصمة ابين، وبات معظم جنوب اليمن تحت سيطرة قوات هادي، لاسيما مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب وثانى اكبر المدن المدنية، ومحافظة لحج التى تتضمن قاعدة العند الجوية الاكبر فى البلاد، ومحافظة الضالع وابين ما عدا لودر.

وما زالت محافظة شبوة الجنوبية تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس السابق على عبدالله صالح، فيما يستعر القتال فى محافظتى تعز (ثالث مدن البلاد - جنوب غرب) واب (جنوب صنعاء).

>