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الصحة السعودية: أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء حالة

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الصحة السعودية: أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء حالة الصحة السعودية: أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء حالة
أعلنت وزارة الصحة تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيما شفيت حالة.

وقالت، فى بيان اليوم، إنه تم تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس بالرياض ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 1078 حالة توفى منهم 472 حالة وفاة وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأضافت أن هناك حالة قد تماثلت للشفاء بالخروج ليرتفع عدد الحالات التى شفيت إلى 586 حالة فيما تبقى 17 حالة تحت العلاج إضافة إلى 3 حالات معزولة منزليا.
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مصر 365

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