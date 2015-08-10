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الأردن يشترى 9 طائرات تدريب سويسرية من طراز "بيلاتوس"

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الأردن يشترى 9 طائرات تدريب سويسرية من طراز "بيلاتوس" الأردن يشترى 9 طائرات تدريب سويسرية من طراز "بيلاتوس"
اشترى سلاح الجو الأردنى من مجموعة "بيلاتوس" لصنع الطائرات تسع طائرات تدريب من طراز "بى سي-9 ام"، وفق ما أعلنت المجموعة السويسرية فى بيان الاثنين، كذلك، تشمل الطلبية التى لم تكشف قيمتها جهاز محاكاة ومعدات تدريب ودعما لوجستيا.

وقالت المجموعة فى بيانها إنها المرة الأولى حيث يبتاع الاردن طائرات "بيلاتوس" بعد اعوام عدة من "المفاوضات الصعبة"، والطائرات التى اشتراها الاردن ستكون جاهزة للتسليم اعتبارا من يناير 2017. وسبق ان بيع طراز "بى سي-9 ام" فى سويسرا والسعودية وسلطنة عمان وتايلاند واستراليا. وباعت "بيلاتوس" 260 نسخة مختلفة من هذه الطائرة لخمسة عشر سلاح جو فى العالم.
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