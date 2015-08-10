إصابة نائب رئيس البرلمان اليمنى ومقتل 4 من مرافقيه فى كمين للحوثيين

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بإصابة نائب رئيس البرلمان اليمنى ومقتل 4 من مرافقيه فى كمين نصبه له الحوثيون بمدينة أبين فى اليمن.

وعلى جانب آخر، أكد مصدر من المقاومة الشعبية مساء الأحد، سيطرة المقاومة الشعبية على مدينة شقرة بمحافظة أبين جنوب اليمن بشكل كامل.

وقال المصدر الذى فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن مدينة شقرة الساحلية حررت من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بشكل كامل على يد المقاومة عقب مواجهات دارت بين الطرفين.