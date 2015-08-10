الحماية المدنية: عبوة مسجد الشرطة أعلى محور أكتوبر "هيكلية"

قال اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إن قوات الحماية المدنية انتقلت لفحص جسم غريب بجوار مسجد الشرطة بطريق المحور بأكتوبر، تبين أنها عبوة هيكلية ولا تحتوى على أى متفجرات.

وأضاف الشلقانى أن قوات الحماية المدنية انتقلت وقامت بفحص الجسم وتبين أنها عبارة عن شنطة يوجد بها جسم غريب وبفحصها تبين عدم وجود مواد متفجرة بداخلها، وقام قوات الحماية ورجال المفرقعات بتمشيط المنطقة.

وكانت الأجهزة الأمنية فرضت كردونًا أمنيًا بطريق المحور أمام مقر أمن الدولة بأكتوبر لحين وصول خبراء المفرقعات، بعد أن تلقت غرفة الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة، بالاشتباه فى جسم غريب بطريق المحور وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات لموقع الحادث، وجار التعامل معها.

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