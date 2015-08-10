"صحة قنا": حالتا وفاة و12 مصابًا بسبب ارتفاع حرارة الجو

أعلنت مديرية الصحة بقنا، اليوم الاثنين، عن وجود حالتى وفاة و12 مصابًا بضربات حرارية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بقنا.

وقال الدكتور أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مستشفى حميات قنا استقبل حتى الآن حالتى وفاة و12 مصابًا نتيجة إصابتهم بضربات حرارية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف خضارى، أنه تقرر وقف الإجازات بمستشفى حميات قنا ونجع حمادى، وتخصيص جناح مكيف بمستشفى جراحات اليوم الواحد لاستقبال المصابين بارتفاع درجات الحرارة تحت إشراف مختصين بمستشفى الحميات، فضلًا عن مضاعفة الأدوية والمحاليل لعلاج المرضى.

وحذر خضارى، المواطنين خاصة كبار السن من التعرض لأشعة الشمس خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالبًا بضرورة تناول السوائل بشكل مستمر.

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