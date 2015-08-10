أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"صحة قنا": حالتا وفاة و12 مصابًا بسبب ارتفاع حرارة الجو

Google+ Print
"صحة قنا": حالتا وفاة و12 مصابًا بسبب ارتفاع حرارة الجو "صحة قنا": حالتا وفاة و12 مصابًا بسبب ارتفاع حرارة الجو
أعلنت مديرية الصحة بقنا، اليوم الاثنين، عن وجود حالتى وفاة و12 مصابًا بضربات حرارية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بقنا.

وقال الدكتور أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مستشفى حميات قنا استقبل حتى الآن حالتى وفاة و12 مصابًا نتيجة إصابتهم بضربات حرارية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف خضارى، أنه تقرر وقف الإجازات بمستشفى حميات قنا ونجع حمادى، وتخصيص جناح مكيف بمستشفى جراحات اليوم الواحد لاستقبال المصابين بارتفاع درجات الحرارة تحت إشراف مختصين بمستشفى الحميات، فضلًا عن مضاعفة الأدوية والمحاليل لعلاج المرضى.

وحذر خضارى، المواطنين خاصة كبار السن من التعرض لأشعة الشمس خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالبًا بضرورة تناول السوائل بشكل مستمر.


>- "صحة القليوبية": استقبال 9 حالات مصابة بضربات شمس بمستشفيات المحافظة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365