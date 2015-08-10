وفاة سيدتين فى الأقصر بسبب ارتفاع درجة الحرارة

توفيت سيدتان مسنتان فى مستشفى الأقصر الدولى، نتيجة إصابتهما بضربة شمس شديدة.

وكانت قد أعلنت مستشفى الأقصر الدولى، أمس الأحد، عن إصابة عدد كبير من المواطنين يصل لـ20 مواطنا بضربات شمس بسبب حرارة الطقس الشديدة، حيث استقبلت المستشفى على مدار الأيام الماضية عددا من المصابين بضربات الشمس بمختلف أنواعها، وقام الأطباء بدورهم فى العلاج.

ومن جانبها أطلقت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر تحذيرات شديدة، للحفاظ على المواطنين فى ذلك الجو الحار، وناشدت المواطنين الابتعاد قدر الإمكان عن أشعة ‏الشمس المحرقة خاصة تلك الأخيرة التى ظهرت خلال موجة الحر التى ضربت البلاد، وجعلت درجات الحرارة ترتفع بشكل كبير.

ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد أبو القاسم مدير الرعاية الصحية بالأقصر، بأن السبب وراء حالات الوفاة هو التعرض للشمس فى فترات الظهيرة التى ترتفع فيها الحرارة بشكل كبير، وتسبب ذلك فى إصابتهم بـ"ضربة شمس" عجزت أمامها الأدوية والرعاية الطبية عن إيقاف تأثيرها على المرضى، مشدداً على أن ما تردد بوجود مرض خطير عارٍ تماماً من الصحة.

فيما صرح مصدر طبى بمستشفى الأقصر الدولى، بأن المستشفى تقوم بدورها على أكمل وجه لإنقاذ المصابين بضربات الشمس، وفور وصول المريض يتم وضعه على أجهزة تنفس صناعى ويتم حقنه فورياً بالعلاج اللازم، ومنهم من يتحمل ضربة الشمس، ولكن اثنين من كبار السن فارقا الحياة سريعاً، لضعف أجهزة جسدهما فى مواجهة ضربة الشمس القوية، حيث إن المريض بضربة الشمس يحدث له فقدان للوعى وسرعة فى التنفس، مما يعرض حياته للخطر، ومازالت ‏المستشفى تستقبل بشكل يومى حالات مصابة بضربات الشمس ويتم التحفظ عليهم بداخل أقسام أمراض الباطنية.