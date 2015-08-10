استعراض موسيقي للنجمين جادن وويلو سميث في "مفاجآت صيف دبي"

ضمن فعاليات الدورة الـ18 لحدث "مفاجآت صيف دبي"، يقدم النجمان العالميان الشابان Jaden وWillow Smith، في 13 أغسطس أول استعراض موسيقي لهما في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع دبي مول وبدعم من إتصالات.

وتأتي هذه الفعالية العالمية المرتقبة للنجمين لتفتتح فعالية "احتفالية أزياء الأطفال"، إحدى الفعاليات الرئيسية لحدث مفاجآت صيف دبي، والتي ستمنح الفرصة لـ20 من الصغار، الذين يملكون موهبة عرض الأزياء ويتمتعون بشخصية فذة تسمح لهم الصعود على المسرح أمام حشد كبير من الجمهور، لاعتلاء المنصة وتقديم مجموعات أزياء جديدة لأربع علامات تجارية عالمية. وبعد انتهاء الاستعراض الموسيقي.

وتعليقاً على زيارتهما إلى دبي، قال Jaden : "زرت دبي من قبل مع والدي، وأنا متحمس للغاية لزيارتي الثانية. فمن الرائع زيارة هذه المدينة المفعمة بالحياة والمشاركة في فعالية تضم الموسيقى والأزياء."

وقالت شقيقته Willow : "مشاركتي في حدث "مفاجآت صيف دبي" يعد الحضور بالكثير من المرح وأتطلع لاكتشاف مدينة دبي النابضة بالحياة عند وصولي."

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